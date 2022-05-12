地球暖化 南加涼爽天氣消失 五月氤六月氳不復見

南加沿岸一帶五月氤、六月氳的常態未來恐將消失。（ 國家海洋暨大氣管理署）

最近南加 州天氣白天涼爽宜人，晚間和凌晨甚至降到華氏40多度，陣陣的寒意彷彿不像已進入初夏的季節。但是氣象專家預告，這種好天氣馬上就要消失，居民應該把握現在時機，盡量享受宜人的氣溫。本周起，各地氣溫將逐漸升高，今年夏天南加州 將會非常炎熱。

南加海岸地帶居民常稱「五月氤、六月氳」（May gray, June gloom），因為太陽多半近午時才會露臉，因此初夏的氣溫相當宜人。但南加這樣的大氣型態近年來恐將不再復見，因為地球暖化、全球氣候變遷 ，加上二氧化碳濃度增加，以及地表大量都市化，讓南加海岸地帶今年5、6月水氣集聚的型態已然大變。

洛杉磯時報指出，2018年的報告指出，1970年代以來，南加海岸地帶的雲氳減少了20%至50%；另一份報告則說，南加都市熱島效應是「五月氤、六月氳」的殺手之一；2019年 加州理工學院（Caltech）則說二氧化碳也是凶嫌之一。聖地牙哥加大的氣象學者Nicholas Lutsko表示，變化的成因很多，但是一般的看法是未來5、6月的雲霧將會越來越少。

目前南加州這種天氣，雖然不會造成大量降雨，但潮濕的空氣使植被受到滋潤，降低了山林野火的機率。

去年6月底至7月中的極端高溫就是其例之一，因為高壓南下排擠南加低層的水氣，因此導致太陽光直射地表，周遭氣溫當然驟升。以往南加海岸地帶的居民常常享受「五月氤、六月氳」帶來的舒適氣候，因為上午的陰涼天氣，往往讓太陽中午才開始發威，地表溫度累積的時間也短，因此晚間天氣往往更為宜人。

但是麥賽德加大的氣象學者John Abatzoglou說，這種天然的空調未來可能不復見，而且今年的氣溫還會更高。