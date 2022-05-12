新科技辨識指紋 相隔31年 謀殺冷案破案

南加內陸芳塔那市一起多年冷案告破。（警方提供）

聖伯納汀諾縣芳塔那市（Fontana）31年前的謀殺冷案近日終告破案，兇手被控謀殺、過失殺人及使用致命武器等罪名。

警方表示，1990年3月25日，年逾七旬的受害者伯克哈特（John Carl Burkhardt）在市區Mango街住處遭刺殺死亡。死者生前友人發現他沒有出來一起吃早餐，到住處查看時驚覺發生命案，向警方報警。伯克哈特身上有多處刀傷，屋內也遭翻動，顯得非常凌亂。

警方為盡快破案，追查多個線索及對案件證據分析，但一直未能查到兇手，該命案因此成為冷案。

命案發生20多年後，一名女子聯絡警方，自稱知道誰是命案兇手。她說，案發當晚，她與男性友人萬斯（Michael Vance）36歲，到伯克哈特住處取一張支票 ，目睹了整個命案過程，而萬斯就是兇手。

她說，當時伯克哈特與萬斯因為支票金額的問題發生糾紛，萬斯氣極，衝到廚房抓起牛排刀刺向伯克哈特，對方身中多刀死亡。他們在看到伯克哈特已經倒地後，在屋內尋找值錢物品，得手後逃離命案現場。

警方最初調查案件時，也收集到指紋及其它證據，但礙於當時刑偵技術手段限制，無法破案。隨著現代調查技術逐步完善，警方能夠確定兇手留在凶器及其它證據上的指紋。雖然兇手萬斯在警方訊問時，不承認犯下命案，但證據確鑿。2021年9月，該案移交聖伯納汀諾縣地檢署，對萬斯控以謀殺罪名。

在檢方對萬斯提告時，他因為其它案件已被警方收押，被控謀殺、疏忽殺人及使用致命武器等罪名。2022年4月，被告因謀殺伯克哈特案接受了認罪協議，並與其它犯案數罪併罰，恐終身服牢刑。

芳塔那市警方表示，為了偵破這起命案，警方歷時近30年，終於偵破冷案。