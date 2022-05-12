洛杉磯民宅遭上百隻老鼠入侵、床邊爬 老屋主驚嚇逃離

洛市休曼橡林社區一幢房子，100多隻老鼠在整個房子裡跑來跑去。（FOX）

洛杉磯 市一戶居民一早醒來，發現上百隻老鼠在家中跑來跑去，甚至老鼠就在自己床邊，這個場景讓人毛骨悚然。

休曼橡林（Sherman Oaks）社區一位屋主，被一群不受歡迎的房客強行侵入，100多隻老鼠經常在閣樓周圍和整個房子裡開運動會。在一個普通的早晨，這些老鼠會先在床邊被屋主發現。

根據滅蟲公司Orkin公佈的年度名單，美國鼠患最嚴重的城市中，洛杉磯連續第二年成為第二名。

上百隻老鼠正進入起居區、櫃檯頂部、臥室、床邊。（FOX）

房子的老主人在遭遇鼠患時逃離，接手的新業主Samson Maymon恰好是一名承包商，他想要修復這幢房子，但目前上百隻老鼠的侵擾顯然是個大問題。Maymon說：「在進行拆除或新的裝修之前，我都需要先擺脫這些老鼠，必須確保家中任何一處都沒有這些小動物。」鼠患阻礙了房子裝修的審批程序。

囓齒類動物控制公司（rodent control company）總經理Heather Goldfarb說，這些老鼠正進入起居區、櫃檯頂部、臥室，沒有人願意在有老鼠出沒的床邊醒來。控制公司做了他們必須做的一切，從殺死老鼠、堵住鼠洞、在裡面噴煙以找到小動物可以進入的裂縫等。

眾所周知，老鼠的繁殖速度很快。這些小動物每三個月就可以產下多達14窩。 Goldfarb說，越來越多遊民 營地可能幫助了這些老鼠的繁殖，「將這個責任歸咎於遊民是不幸的，但對於生活在街頭的人來說，會產生額外的垃圾、排泄物、浪費的食物等。遊民的營地還有很多建築材料，他們喜歡用紙、織物和類似的東西築巢。」

Goldfarb認為，當這些營地被清理乾淨後，老鼠仍然會在附近活動，它們可以走到五哩之外尋找新的挖掘點，重新安置新家。

專家認為，防止老鼠出沒可以採取這些措施：減少家中的樹木和灌木，因為老鼠喜歡在這些地方躲藏；切斷老鼠獲得食物、水和住所的通道；嘗試自己動手控制老鼠或聘請專業人士處理。