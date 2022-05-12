我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

孔雀城市 對房價有加分效果

記者邵敏／洛杉磯報導
孔雀在一定程度上推動當地的房產市場。（記者邵敏／攝影）
孔雀在一定程度上推動當地的房產市場。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣多個華人聚居的城市，經常會看到野生孔雀在路上行走，或者出現在居民家中的院子裡。多年來，這些孔雀不僅給人們帶來觀賞的樂趣，也在一定程度上推動當地的房市；同時，近年來孔雀繁殖氾濫也引發一些法律問題。

位於亞凱迪亞市的洛杉磯縣立植物園（Los Angeles County Arboretum），以眾多野生孔雀聞名。相傳19世紀80年代，房地產大亨Elias Baldwin在投資這個莊園時，從印度進口了十幾隻藍孔雀，當初這些孔雀如今已繁衍到200多隻。

孔雀經常飛到居民屋頂上，或出現在院子裡。（記者邵敏／攝影）
孔雀經常飛到居民屋頂上，或出現在院子裡。（記者邵敏／攝影）

一些孔雀走出植物園，在周邊幾個城市生活繁衍，包括亞凱迪亞（Arcadia）、巴沙迪那（Pasadena)、聖瑪利諾(San Marino)等地，華人居民普遍反映孔雀就生活在他們身邊。清晨起來，院子中、屋頂上孔雀正在散步覓食；馬路上，司機自覺停車，等待孔雀悠然走過；甚至社區的大樹上，孔雀一家已經在那裡安家，這些場景對於附近的居民來說已是屢見不鮮。

一些孔雀走出植物園，在周邊幾個城市生活繁衍。（記者邵敏／攝影）
一些孔雀走出植物園，在周邊幾個城市生活繁衍。（記者邵敏／攝影）

從某種意義上來說，這些野生孔雀直接帶動了當地的房市。亞市有一個暱稱就叫孔雀之城，不少房產經紀介紹這個城市的自然環境時，都會特別提到當地居民與野生孔雀和諧相處。華人林女士一家十年前移民南加，選擇在亞市購買房產定居，她說：「當初就是這些孔雀吸引了我，在國內人們無法想像，美麗的孔雀會生活在自己的社區中，這樣的場景很夢幻。」

洛杉磯縣餵食孔雀是一種犯罪行為。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯縣餵食孔雀是一種犯罪行為。（記者邵敏／攝影）

但近年來，由於社區孔雀繁衍導致數量與日俱增，也給不少民眾帶來麻煩，甚至出現擾民現象。一些人指出，孔雀破壞了自家的花園，在屋頂上、院子裡留下糞便、發出刺耳的聲音讓人難以入睡。此外，阻塞交通也是民眾抱怨孔雀的一個現象，因為法律條文明文規定：孔雀有通過任何街道包括汽車道的先行權。

面對孔雀氾濫的現狀，洛杉磯縣縣政委員會(Los Angeles County Board of Supervisors)去年8月決定，在縣屬地以及與縣動物管理部門有合同的44個城市中，餵食孔雀列為一種犯罪行為，輕罪最高可判處六個月監禁、1000美元罰款，或兩者兼而有之。專家認為，人們如果能減少餵食，孔雀的繁殖就不會那麼快。

洛杉磯 華人 亞凱迪亞

上一則

孔雀開屏求偶遭拒 「勃然大怒」全都錄

下一則

聖瑪利諾高中 今年進大學大豐收 獲逾200份名校錄取通知

延伸閱讀

53歲華裔媽 從英語零基礎變成學霸

53歲華裔媽 從英語零基礎變成學霸
亞裔副市長鄭博仁：華人不能一腳在亞洲、一腳在美國

亞裔副市長鄭博仁：華人不能一腳在亞洲、一腳在美國
通訊選票陸續寄出 AAPI：亞裔應投票

通訊選票陸續寄出 AAPI：亞裔應投票
從0到1 芝華社30年努力終盼得亞裔多數區

從0到1 芝華社30年努力終盼得亞裔多數區
金山亞裔冰淇淋店辦社區警民活動 惹人抗議

金山亞裔冰淇淋店辦社區警民活動 惹人抗議
休士頓沙畫培訓 親子同樂

休士頓沙畫培訓 親子同樂

熱門新聞

近一則微信聊天截圖在網上流傳，聊天記錄顯示一名持有美國綠卡的中國媽媽，帶美國公民寶寶從中國廣州出境時，在邊境處被剪了美國綠卡。（網絡圖）

網傳美國綠卡在中國邊境被剪 引發海外華人恐慌

2022-05-11 13:39
谷愛凌（中）一身性感搶鏡。（取材自Apex for Youth臉書）

世界晚報╱谷愛凌性感秀香肩與長腿亮相紐約領獎 感激美中混血身分

2022-05-07 21:10
疫情兩年房產交易火爆，直接帶來裝修市場的繁忙。（記者邵敏／攝影）

華人修屋頂找工快落淚 人工費一天5500元

2022-05-12 02:19
聖瑪利諾市的房價在大洛杉磯都會區排名第十，典型住宅價值263萬元，此為該城市街景。（記者邵敏／攝影）

「疫情讓什麼房都漲」華人聖瑪利諾買房 2年漲50%

2022-05-10 02:20
孔雀開屏主要原因是為繁殖求偶，這是動物本身生殖腺分泌出性激素的效果。（記者邵敏／攝影）

孔雀開屏求偶遭拒 「勃然大怒」 視頻全錄

2022-05-09 18:31
楊女士在邁阿密入住的酒店，她前後支付了雙倍房費 。（楊女士提供）

南加華女訂酒店被熟人坑 付兩次房費

2022-05-08 02:20

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因