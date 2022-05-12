孔雀城市 對房價有加分效果

孔雀在一定程度上推動當地的房產市場。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯 縣多個華人 聚居的城市，經常會看到野生孔雀在路上行走，或者出現在居民家中的院子裡。多年來，這些孔雀不僅給人們帶來觀賞的樂趣，也在一定程度上推動當地的房市；同時，近年來孔雀繁殖氾濫也引發一些法律問題。

位於亞凱迪亞 市的洛杉磯縣立植物園（Los Angeles County Arboretum），以眾多野生孔雀聞名。相傳19世紀80年代，房地產大亨Elias Baldwin在投資這個莊園時，從印度進口了十幾隻藍孔雀，當初這些孔雀如今已繁衍到200多隻。

孔雀經常飛到居民屋頂上，或出現在院子裡。（記者邵敏／攝影）

一些孔雀走出植物園，在周邊幾個城市生活繁衍，包括亞凱迪亞（Arcadia）、巴沙迪那（Pasadena)、聖瑪利諾(San Marino)等地，華人居民普遍反映孔雀就生活在他們身邊。清晨起來，院子中、屋頂上孔雀正在散步覓食；馬路上，司機自覺停車，等待孔雀悠然走過；甚至社區的大樹上，孔雀一家已經在那裡安家，這些場景對於附近的居民來說已是屢見不鮮。

一些孔雀走出植物園，在周邊幾個城市生活繁衍。（記者邵敏／攝影）

從某種意義上來說，這些野生孔雀直接帶動了當地的房市。亞市有一個暱稱就叫孔雀之城，不少房產經紀介紹這個城市的自然環境時，都會特別提到當地居民與野生孔雀和諧相處。華人林女士一家十年前移民南加，選擇在亞市購買房產定居，她說：「當初就是這些孔雀吸引了我，在國內人們無法想像，美麗的孔雀會生活在自己的社區中，這樣的場景很夢幻。」

洛杉磯縣餵食孔雀是一種犯罪行為。（記者邵敏／攝影）

但近年來，由於社區孔雀繁衍導致數量與日俱增，也給不少民眾帶來麻煩，甚至出現擾民現象。一些人指出，孔雀破壞了自家的花園，在屋頂上、院子裡留下糞便、發出刺耳的聲音讓人難以入睡。此外，阻塞交通也是民眾抱怨孔雀的一個現象，因為法律條文明文規定：孔雀有通過任何街道包括汽車道的先行權。

面對孔雀氾濫的現狀，洛杉磯縣縣政委員會(Los Angeles County Board of Supervisors)去年8月決定，在縣屬地以及與縣動物管理部門有合同的44個城市中，餵食孔雀列為一種犯罪行為，輕罪最高可判處六個月監禁、1000美元罰款，或兩者兼而有之。專家認為，人們如果能減少餵食，孔雀的繁殖就不會那麼快。