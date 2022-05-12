洛城新語／如今加州人活得更辛苦

「加州 居，大不易」，一直是華裔新移民、其他族裔和土生土長美國人共同的感受，如今情況更惡化。舉凡房價 、稅率、油價、用水、山火 和地震威脅，加上來勢洶洶的通貨膨脹，每一樣都在加重加州人負擔。加州表面風光，但加州人活得比全美多數州的居民更辛苦。

除了矽谷科技新貴，或剛從國內來的腰纏萬貫富豪，一般人如今在加州生活，不但要付出比多數州居民還高的費用，還須面對大自然折騰。加州明媚的陽光，變成夏季炙烤大地，增加山火風險和缺水的幫凶，空調用電增加，缺電危機跟著升高。

加州如今面對各種挑戰，新冠疫情更帶出許多「怪獸」。加州生活指數(cost of living)本已高居全美第三，只比夏威夷州和紐約州便宜一點，通膨使加州人受創情況很糟。

最低時薪都提高後，加州受薪階層每小時至少可賺15元，但提高的待遇被房租房貸、汽油費和通膨吃光一點不剩，可能還倒貼。很多薪資階層如今必須省吃儉用、精打細算，怕開銷透支。

房價高漲，年輕人今後想在都會區買房，靠存錢一輩子都難實現，而房租節節高漲，吃掉逾一半收入很正常。有房者除非前兩年貸款利率空前低時鎖定利率，否則付貸款也倍感吃力。

除了住不起問題，食、衣、行各方面，加州樣樣貴。過去一個普通便當約五、六元，如今需八、九元或更高；過去特價午餐每道菜六、七元，魚肉類貴一些，如今需15元至18元。晚餐每道20元以下的菜很少，加稅和小費後，許多人捨棄外食，餐飲業生意更難做。

加州每加侖汽油六元上下，各超市亞洲進口食品比疫情前高三至五成，美國產品也漲兩三成，家庭每月食物開銷至少增加200、300元。但通膨會消失，物價會回落嗎？別抱太大希望。

此外，加州缺水嚴重，夏季到來，各市都在限制用水，草坪每周限澆一次或兩次。夏季未到高溫已頻頻出現，讓人擔憂今夏沒水用，如果再缺電，生活將慘到什麼地步？

酷暑可能導致山火肆虐，中央山谷農業更重創，農產品將再漲價，加州的空氣品質、消費物價和日常用水，樣樣受考驗，還有大地震威脅。這樣的加州居真的很沉重，更甭說銷售稅、州所得稅率高於多數州，犯罪率因民主黨自由派縱容而高漲，難怪伊隆．馬斯克痛恨加州，去年把特斯拉和住所都搬德州去了。

坦白說，加州雖仍吸引全美很多州的居民，亞洲移民也喜歡，但加州的自然環境、人文和生態條件，不再那麼可愛了。加州富可敵國，GDP和各國相比，排名世界第五或第六。但居民付出高昂代價，享受到的愈來愈少。

房價、物價、治安甚至種族歧視和仇恨等威脅，各方面看，加州都在快速走下坡。到底是民主黨一黨獨大治理失策，或因不可抗的天然因素，天時、地利、人和樣樣缺。認真計較，加州不再美好，加州人真的活得很辛苦。