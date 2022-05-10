養鵝肝過程殘忍… 加州仍禁鵝肝 外州購入不限

聯邦第九巡迴上訴法院6日維持加州鵝肝禁令的限制。儘管加州禁止食用鵝肝，但加州人可購買外州生產的鵝肝。（美聯社）

聯邦第九巡迴上訴法院近日判決，維持2020年下級法院對加州 鵝肝禁令限制的裁決。法院裁定，儘管加州禁止食用鵝肝，但加州人仍可從州外生產商訂購鵝肝，並由第三方送貨服務發貨。

該裁決僅適用於購買鵝肝的個人消費者。2012年實施的加州法律，禁止在加州生產鵝肝，同時禁止餐館和零售商 出售或贈送鵝肝。

鵝肝是由遭強制餵食的鴨或鵝，其肥大肝臟製成。人道協會和其他團體支持加州這項法律，認為製造鵝肝的過程是虐待動物。

生產者爭辯稱，強制餵食過程模仿野鴨或鵝的行為，牠們食用過量食物以儲存額外營養，以供年度長時間遷徙需求。

這項法律也受到生產商質疑，包括總部位於紐約哈德遜河谷的鵝肝公司。該公司表示，禁令生效後，損失近三分之一總銷售額。他們認為，加州法律與貿易， 和允許強制餵食鵝肝生產的聯邦食品法規大相徑庭。

當天在三比零的裁決中，上訴庭維持先前裁決，但拒絕推翻整個法律。

人道協會律師亨利（Ralph Henry）告訴舊金山 紀事報，這項裁決並未顯著削弱該法。「只允許一種狹義的交易形式，由外州的賣家銷售，運送給加州用戶，此情況仍是被允許的。」

代表製造商的律師表示，他們將要求上訴法院舉行聽證會。廚師錢尼（Sean Chaney）說，雖然他認為該法違憲，但我也很高興，加州4000萬人可繼續享受他們從網路上購買的鵝肝產品。」