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讀「薪」酸？過半加州人「大學學費難負擔」 學歷薪水不成正比

洛杉磯訊
許多民眾不太確定是否四年制大學與學費有等同價值。（unsplash截圖）
許多民眾不太確定是否四年制大學與學費有等同價值。（unsplash截圖）

5月9日公佈的一項加州民意調查顯示，大多數加州人認為負擔不起加州大學和加州州立大學的學費，轉而高度重視社區學院和職業培訓作為職業成功的替代途徑。

在接受調查的加州居民中，超過四分之三的人仍然認為四年制學位很有價值。但對今天的高等教育是否仍然像過去一樣，有助於獲得更好的經濟機會存在分歧；53%的人表示贊同，45%的人表示懷疑，63%的受訪者則表示，有許多包含上大學或是當學徒的多種途徑，可以幫助未來的職業生涯。

許多教育領導人長期吹捧加州豐富的財政援助計劃，和四年制學位的經濟利益。但調查結果顯示加州普羅大眾與教育領導人之間的巨大認知差距。

加州學生援助委員會政策和公共事務副主任布賴姆納（Jake Brymner）表示，儘管加州擁有豐富的州財政援助體系，其複雜性讓許多學生及其家人無法清楚地了解如何獲得這些資源。但數據顯示，證書或學位仍是社會階層流動的關鍵手段，在過去的十年裡，每年有超4萬名加州學生畢業，在他們職業生涯的頭十年內收入翻了一倍。

據悉，加州大學2022-23學年的估計學雜費用，包括學費、住宿費、伙食費和其他費用，對於住在校園的加州居民來說是3萬8504元；加州州立大學是3萬676元。而超過55%的受訪者認為，加州大學和南加大的學費是很難負擔得起或是完全負擔不起。

前海軍陸戰隊上校克什納（Scott Kerchner）表示，他和他的兩個兒子都受過大學教育，但他們絕大部分的費用是靠軍中補助，四年下來的費用還是超過10萬元。這筆錢許多家庭負擔不起，所以他不太確定是否會在大學裡獲得等同價值，除非是要獲得醫學領域、法律或工程學位，可能社區大學或職業培訓對於許多人來說更有價值。

他補充說，許多他的親戚朋友沒有大學學歷，靠著經商或是維修水電，現在有平均超過50萬元的年收入。

而從數據來看，超過73%的拉丁裔表示，四年制大學學位很有價值，但不認為會帶來同樣有益的經濟機會。而超過半數的亞太裔是認為，四年制學位對於經濟機會是必要的。

加州大學 教育 南加大

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