洛城新語╱亞裔需要政治正確 但還需要更多

好萊塢一向堅持「政治正確」，選擇有色人種成為演藝圈的默契。但是正如許多亞裔 形容的那樣，以往螢幕上出現非裔，似乎就是可以承載的最大程度的多元化了，還輪不到亞裔出場。

不過，最近本報報導亞裔和非裔寶寶在廣告界比白人更受歡迎，寶寶一天只需「工作」45分鐘，躺著笑一笑就能有千元進賬，背後原因則是美國社會目前「政治正確」的大環境。

不僅是「寶寶」，尤其華人 民眾在上網或逛街時，恐怕也不難發現如今許多大品牌的網路廣告，或街邊廣告牌，都啟用了亞裔面孔。雖然一部分原因是有族裔針對性的推送，但總體而言，亞裔在最近兩年正在成為媒體行業「政治正確」的風向標。

不僅主流媒體正在開始逐漸重視亞裔，政客也開始頻頻表態重視亞裔，以便讓自己站在政治正確的一邊。尤其是在政治左傾的加州，當然是所有政客都要趕緊積極表態「嚴厲譴責反亞裔仇恨」，無論他或她是否有做什麼實事。不管是影視作品，還是行業內開會評獎，或者在主流大企業的職場，不一定是對亞裔整個族裔，但至少許多的亞裔個體，正在因「政治正確」獲得某些好處。

這些改變對亞裔整體處境來說，雖然緩慢且微小，但畢竟還是朝著一個積極的方向進步。但追根溯源，這些改變竟然也脫離不開，一年多以前全美反對仇恨亞裔的遊行活動。若不是這場聲勢浩大的活動，亞特蘭大水療中心槍擊案，可能只會像是歷史上無數次亞裔被殺害的案件一樣，很快被遺忘。若不是這場聲勢浩大的活動，亞裔的聲音是無法佔領各大媒體、社交網絡的版面，即使短暫，但也至少一度讓全社會都真正注意到亞裔處境。若不是這場聲勢浩大的活動，恐怕也沒有今天的這些，微小且緩慢但保護亞裔的「政治正確」。

講求政治正確，有時會讓場面顯得太刻意且可笑。最初帶領起民權運動的馬丁路德金說，「希望不要用膚色，而是才能和品德來評判一個人」。但繼承了族裔政治的民權運動者們，可說是對這句話的倒行逆施，將膚色與政治正確綁定，才形成如今美國社會這種「政治正確」的怪胎。

而華人群體很多時候都對政治正確表示不屑，除了這一層原因以外，更根本的原因其實也是因為，以往講求的政治正確，並沒有福澤亞裔。而為何以往的政治正確不包括亞裔，卻可能反映了一個殘忍的事實，那就是民權運動者常會說的「freedom is not free」，權利需要經過鬥爭才能獲得。「不會哭」的亞裔，當然就分不到奶吃。也正是這一叢林法則式的規律，讓美國的民權運動發展成如今這般怪異。

亞裔年輕人們走上街頭，複製了一份「黑人的命也是命 」運動的亞裔版，如今獲得的結果，當然也會是「黑人的命也是命」運動結果的亞裔版。

誠然，有更多的亞裔寶寶出現在尿布廣告中，畢竟還是好事。但亞裔依然面臨其他特有的問題，如教育升學、犯罪受害、始終被認為是外來者而不被信任等，終究還是需要另闢蹊徑尋求自己的平權方式。