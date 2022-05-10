加州年長無證移民納健保 維權團體：不影響身分

加州將年長無證移民納入健保，維權倡導者呼籲使用健保的民眾不必擔心，不會影響移民身分。（記者李榮／攝影）

加州5月1日起對住在州內的年長無證移民，打開加州醫療補助計畫 （Medi-Cal，俗稱白卡）的大門，讓符合資格的長者無證移民，有資格獲得加州版的聯邦醫療補助計畫（Medicaid，在加州被稱為Medi-Cal）。

由於先前川普政府時代祭出的公共負擔規則，讓一些移民擔心申請公共福利可能損害移民身分，甚至導致驅逐出境。然而，包括「老齡正義」（Justice in Aging）等組織則解釋，縣府不會與移民局共享資料，使用健保的民眾不必擔心，不會影響移民身分。

根據非營利CaliforniaHealthline.org指出，加州醫療補助計畫雖然存在一些不完美，但有保險總比沒有好。依照先前的規定，所有符合收入標準的非法移民 ，都可獲得加州醫療補助的部分福利，如急診和懷孕護理等，在某些情況下，還可獲得長期照護。然而當登記加入完整的加州醫療補助時，將獲得真正綜合性的覆蓋，包括初級保健、處方藥、心理健康、牙齒和視力保健、眼鏡補助等，這些對於年長者來說，正是最需要的資源。

洛杉磯加州大學 菲爾丁公共衛生學院衛生政策及管理教授布斯塔曼特（Arturo Vargas Bustamante）表示，將年長的無證移民納入醫療保健系統至關重要，「如果讓這些人的慢性病隨意惡化，最終他們將被送入急診室，屆時的治療費用甚至更高。」布斯塔曼特認為，將無證移民納入健保是「一個負責任的投資方式」。

他並指出，移民已經不再只是在美國從事暫時性工作，然後就返回自己的國家。相反的，移民會留在美國養兒育女並且老化。而無證移民在勞動力中發揮著重要作用，每年在加州繳納共約32億元州和地方稅、在全國繳納117億元。如果無證移民病得太重而無法工作，對大家都沒有益處。

促進有色人種醫療途徑的非營利組織「加州泛族裔健康網」（CPEHN）的政策經理科爾曼（Ronald Coleman）也表示，預期將看到已經登記有限的加州醫療補助計畫的人，立即獲得全面性的覆蓋，「當然問題是：他們能理解所獲得的福利，並知道如何駕馭這個系統嗎？」另一方面，尚未登記有限的加州醫療補助的人，可能不容易辨認，再加上文化和語言障礙，也許難以說服他們登記加入。

管理加州醫療補助計畫的「醫療保健事務局」（DHCS）正與官員、消費者權益倡導者和州醫療保險交易所「投保加州」（Covered California）合作，設法接觸符合條件的移民。