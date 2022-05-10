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加州年長無證移民納健保 維權團體：不影響身分

記者李榮／灣區報導
加州將年長無證移民納入健保，維權倡導者呼籲使用健保的民眾不必擔心，不會影響移民身分。（記者李榮／攝影）
加州將年長無證移民納入健保，維權倡導者呼籲使用健保的民眾不必擔心，不會影響移民身分。（記者李榮／攝影）

加州5月1日起對住在州內的年長無證移民，打開加州醫療補助計畫（Medi-Cal，俗稱白卡）的大門，讓符合資格的長者無證移民，有資格獲得加州版的聯邦醫療補助計畫（Medicaid，在加州被稱為Medi-Cal）。

由於先前川普政府時代祭出的公共負擔規則，讓一些移民擔心申請公共福利可能損害移民身分，甚至導致驅逐出境。然而，包括「老齡正義」（Justice in Aging）等組織則解釋，縣府不會與移民局共享資料，使用健保的民眾不必擔心，不會影響移民身分。

根據非營利CaliforniaHealthline.org指出，加州醫療補助計畫雖然存在一些不完美，但有保險總比沒有好。依照先前的規定，所有符合收入標準的非法移民，都可獲得加州醫療補助的部分福利，如急診和懷孕護理等，在某些情況下，還可獲得長期照護。然而當登記加入完整的加州醫療補助時，將獲得真正綜合性的覆蓋，包括初級保健、處方藥、心理健康、牙齒和視力保健、眼鏡補助等，這些對於年長者來說，正是最需要的資源。

洛杉磯加州大學菲爾丁公共衛生學院衛生政策及管理教授布斯塔曼特（Arturo Vargas Bustamante）表示，將年長的無證移民納入醫療保健系統至關重要，「如果讓這些人的慢性病隨意惡化，最終他們將被送入急診室，屆時的治療費用甚至更高。」布斯塔曼特認為，將無證移民納入健保是「一個負責任的投資方式」。

他並指出，移民已經不再只是在美國從事暫時性工作，然後就返回自己的國家。相反的，移民會留在美國養兒育女並且老化。而無證移民在勞動力中發揮著重要作用，每年在加州繳納共約32億元州和地方稅、在全國繳納117億元。如果無證移民病得太重而無法工作，對大家都沒有益處。

促進有色人種醫療途徑的非營利組織「加州泛族裔健康網」（CPEHN）的政策經理科爾曼（Ronald Coleman）也表示，預期將看到已經登記有限的加州醫療補助計畫的人，立即獲得全面性的覆蓋，「當然問題是：他們能理解所獲得的福利，並知道如何駕馭這個系統嗎？」另一方面，尚未登記有限的加州醫療補助的人，可能不容易辨認，再加上文化和語言障礙，也許難以說服他們登記加入。

管理加州醫療補助計畫的「醫療保健事務局」（DHCS）正與官員、消費者權益倡導者和州醫療保險交易所「投保加州」（Covered California）合作，設法接觸符合條件的移民。

加州大學 非法移民 醫療補助計畫

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