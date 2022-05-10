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眾議員朴銀珠訪世報：親身經歷讓我反墮胎

記者李雪／蒙特利公園市報導
朴銀珠(左二)9日拜訪世界日報，右二為洛杉磯世報社長于趾琴。左一為北美華人會計師協會創會會長林清吉。（記者李雪／攝影）
朴銀珠(左二)9日拜訪世界日報，右二為洛杉磯世報社長于趾琴。左一為北美華人會計師協會創會會長林清吉。（記者李雪／攝影）

「因為我自己的親身經歷，讓我始終支持生命、反對墮胎！」

正在尋求競選連任的共和黨韓裔國會眾議員朴銀珠（Michelle Steel），9日拜訪洛杉磯世界日報並接受專訪。她談及亞裔入學、墮胎權，以及華人關心的油價、通貨膨脹等問題。朴銀珠在選區重劃後，代表的48區國會眾議員選區包括喜瑞都在內的華人聚居區。

身為眾院教育和勞工委員會成員，朴銀珠上月提出「協助申請人獲得有效和合理決定法案」（簡稱HARVARD Act，哈佛法案）。她表示，2018年在哈佛大學案件中提交的學生紀錄顯示，在「積極個性」，討人喜歡、勇氣、善良和「受到廣泛尊重」等特徵上，亞裔申請人評分通常低於其他人，即使這些申請人的考試成績更高，但所謂「性格特質」的評分，拉低了亞裔錄取名校的機會。 

學生應能依自身優點入學

因此她在哈佛法案中要求，如果高校在招生過程中使用人格特質評分，那就須公開使用這些特質評分，並在公共網站和申請材料上發布相關信息，包括通知申請人在做出錄取決定時使用人格特質的聲明；這種使用人格特質的理由；描述考慮人格特質的過程，以及用於評估人格特質的標準和準則。

而這份亞裔家長期待通過的法案，她目前還正在收集共同起草人（co-sponsor）的階段。她表示，「如果今年過不了，我將會確保明年通過」。她說已經為該法案工作已久，也已跟教育部長卡多納(Miguel Cardona)就此事討論過，連卡多納也認為，學生應該有機會根據自己的優點申請進入大學。該法案很多民主黨人也同意，尤其是亞裔民主黨議員，她希望這些議員能與她站在一起。

曾失去孩子「寶寶也有權利」

由於聯邦最高法院的意見草案外洩，日前有關墮胎權的討論沸沸揚揚，朴銀珠表示，「很多人說這是女性的權利，但寶寶也有權利」。她表示她在生兩個孩子中間，曾不幸失去一個孩子，更有些「非常個人」的經歷，雖不願透露太多，但她完全「支持生命」（pro-life）。

不過她強調，草案洩漏事件是件完全的恥辱，她不確定但聽說，似乎是有人要試圖左右選舉。至於早先她曾投票反對聯邦眾議員趙美心提出的H.R. 3755法案，即禁止政府限制墮胎服務的法案，是因為該法案允許在「任何孕期階段」墮胎。她強調，寶寶六周就有心跳了，自己是四代基督徒，相信生命是神賜予。她在對話過程中也表現出非常享受懷孕和做媽媽的感覺，甚至笑說自己總是為男人們感到遺憾，因為他們從來沒有機會感受如此奇妙的體驗。

自2021年起擔任第48選區國會眾議員以來，朴銀珠說她很享受幫助選民的感受，包括簽證、護照、小商業貸款、税務等等，也推行很多兩黨聯合（bipartisan）法案。例如她去年第一個法案就是停止亞裔仇恨犯罪，她表示自己「永遠為亞裔美國人，永遠為小商家」。朴銀珠出生在南韓，19歲時來美求學。

通膨因發太多錢給不工作的人

朴銀珠還提及不少華人關心的議題，選區重劃後代表的48區有不少亞裔。她認為無論韓裔、華裔、越南裔等，關心和面臨的問題都完全一樣，例如通貨膨脹和油價。她指通貨膨脹正是因政府發了太多錢給不工作的人，應該用來幫助小商家。而政府限制開採石油於是只能依賴進口，成為了國家安全問題，供油需要自給自足。

否認不戴口罩 官員需聽民意

她也解釋她並非很多人說的「反對口罩者」，但她自己也戴口罩，但認為「民選官員不應該總想告訴人民要怎麼做，而是應該聽取人民的心聲」。

亞裔 墮胎 眾議員

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