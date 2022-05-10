洛杉磯縣疫情再升溫 3天7709確診、5例死亡

確診人數及死亡人數。（張庭瑜製作）

許多人在口罩令鬆綁後逐漸放鬆警惕，但隨著高傳染性BA.2亞變體的傳播感染，洛杉磯 縣自5月7日(周六)至9日，三天確診人數累積達7709例，並有五例因併發症造成死亡。

至4月16日， Omicron占了所有檢測 陽性病例的100%，BA.2變種占了這些陽性測序樣本的96%。4月30日那一周，BA.2占了樣本中的62%，BA.2.12.1則占37%。隨著這些高度傳染性的亞變體的流通，洛縣確診率也不停升高。

與一個月前同期的905例確診相比，過去七天裡，平均每天新病例2532例，增加幅度達180%。但住院和死亡人數卻在下降中。住院人數與上個月是差不多的數據，死亡人數則比一個月前減少72%。

這些數據在很大程度上，反映了疫苗 對變異體的保護作用。在截至4月22日的一周中，未接種疫苗的人住院的可能性，是完全接種但未打加強疫苗的居民的四倍，並為完全接種和打了加強疫苗的人的五倍。 截至4月15日的一周內，未接種疫苗的居民死亡的可能性，比完全接種但未打加強疫苗的居民高五倍，與完全接種和打了加強疫苗的居民相比，高出12倍。

洛杉磯縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）對此趨勢表示，這個月開始有很多聚會的機會，包括畢業典禮、舞會和即將到來的國殤日假期，為了防止病毒傳播及新一代變種的出現，希望大家能做好安全措施，特別是年長者和有潛在健康問題的人。