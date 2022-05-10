母親節行孝道 南加華人為媽媽洗腳按摩奉茶

奇諾岡（Chino Hills）的華人團體New Happy Life長者俱樂部日前舉辦母親節「感恩按摩浴足活動」，讓會員為家中長輩洗腳按摩。（讀者提供）

華人 另類過母親節 ，南加 聖伯納汀諾縣奇諾岡（Chino Hills）華人日前舉辦母親節活動，讓小輩幫長輩洗腳、按摩、奉茶以此體現孝道。

奇諾岡（Chino Hills）華人團體New Happy Life長者俱樂部，日前舉辦母親節「感恩按摩浴足活動」，讓會員為家中長輩洗腳按摩。

該俱樂部成員在理事長保秀琴的領導下，在舞蹈老師Liz Lin的家中舉辦慶祝母親節慶祝活動，邀請會員的父母、配偶、子女、甚至連孫子一起，幫長輩洗腳按摩奉茶，這次報名參加的共有八對，有女兒幫83歲的媽媽洗腳、有七歲的兒子幫爸爸洗腳、還有兒媳婦幫婆婆洗腳，甚至還有三對是先生感謝太太的辛勞，幫太太洗腳服務，此舉充分展現中華兒女感恩和孝道精神，也展現中華兒女老、中、青代孝道的傳承。

舞蹈老師Liz Lin和女兒合影。（讀者提供）

參加者Karena表示，比起各種母親節的禮物，為母親洗腳可謂是另一種關心與愛護。母親為了養大孩子，辛苦工作，在孩子生病時也是日夜操勞奔波，當母親勞累的時候，兒女幫她按摩、洗腳，對母親來說就是最大的欣慰。

被服務的長輩也深受感動，一名媽媽表示，看著兒女們細心地為她洗腳，感受孩子在為自己洗腳時的那份真誠，內心很感動。父母多年的辛勞歲月在雙腳上展露無遺，子女們可藉此體會父母為家庭的付出。

Liz Lin表示，一個洗腳禮儀讓服務者與被服務者都有思考與反思，孝道穿梭在小孩與大人的想法中，別有一番意義。