民調：逾半加州人 支持續建高鐵

最新民調顯示，有超過半數加州選民支持加州完成高鐵建設。圖為加州高鐵計畫部分路段施工情況。(Getty Images)

柏克萊加大「政府研究所」（Institute of Governmental Studies）公布最新民調 發現，多數加州 選民仍希望持續推動，並完成加州高速鐵路建設計畫，有56%註冊選民，期望持續進行該計畫。但新建高鐵不斷上升的龐大經費，以及高鐵完工後的收入，能否支應開支，或造成另一個「錢坑」，目前仍是無人能回答的問題。

2008年，有近53%加州選民通過99.5億元公債，州府開始設計並建設高速鐵路系統，承諾至2030年，舊金山與洛杉磯間搭乘高鐵乘客、往來只需2小時40分鐘。當時，高鐵系統預估將花費460億元。

不過，根據加州高速鐵路管理局的最新商業計畫，整個項目成本已飆升至高達1050億元，2030年僅可能有自貝克斯菲(Bakersfield)至麥賽德(Merced)之間的火車可通行。直至2033年，高鐵建設都無法到達灣區，當局缺乏資金將計畫推至中谷地區以外地點。

上述的民意調查，是在州府對高鐵項目支持動搖之際進行，批評人士呼籲給選民另一個機會參與。州長紐森曾於2019年州情咨文建議縮減計畫，因為高鐵根本無法行駛舊金山到洛杉磯，更別說可完成沙加緬度至聖地牙哥路段。

民調指出，許多擔憂正在影響加州選民。住房負擔能力是31%受訪者最關心議題，其次是29%無家可歸問題、23%受訪者憂心犯罪與公共安全、21%憂慮汽油價 格。

民調發現，近來汽車與汽油價格上漲，對69%選民來說是一個非常嚴重或有些嚴重的問題，對收入中等者來說更是如此。其中52%年收入低於4萬元受訪者表示，油價飆漲對他們與家人來說，是非常嚴重的問題。

總體來看，43%受訪者表示，由於油價原因，他們可能會減少在城市開車，並減少周末與度假的駕車旅行。僅有11%受訪者表示，高油價會促使他們更常乘坐公共交通工具。