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民眾報復性消費買不停 母親節上看320億元

記者張庭瑜╱洛杉磯綜合報導
母親節時，許多民眾帶著媽媽或小孩一起逛街。（記者張庭瑜╱攝影）
母親節時，許多民眾帶著媽媽或小孩一起逛街。（記者張庭瑜╱攝影）

疫情趨緩，許多民眾在節假日開始「報復性消費」，把平日被侷限的活動一次彌補回來，今年的母親節富比世預測全美將迎來約320億元消費額。

美國在今年4月19日全面解禁口罩令後，普遍民眾對於新冠疫情的態度逐漸趨向於緩合及放鬆態度，許多民眾更是選擇在今年母親節時與家人一同出外消費用餐。

根據美國零售商聯合會(NRF) 和 Prosper Insights & Analytics發布的年度消費者調查，今年母親節的支出將達到 317億元，相比2021年增長13%，平均每位消費者支出預計為245.76元，比去年增長11%，而與2019年大流行前水平相比則是增長25%。

根據Lending Tree的一項新調查顯示，許多媽媽真正想要跟家人一起共度美好時光。約有36%的媽媽希望收到一張卡片，32%希望跟家人有共處時光，25%的媽媽則希望被帶出去吃一頓大餐。

受訪民眾赫本（Julie Urban）表示很高興今年的疫情比起前兩年前趨緩許多，讓她能跟著媽媽和女兒三代同堂一起逛街，促進感情，對他來說就是最好的母親節禮物。

另一名帶著老婆逛街的民眾杰拉爾德（Jerald）表示，在去年還是有許多規定的情況下，只能在家草草慶祝母親節了事，但很開心今年各項規定都放鬆許多，能夠跟家人一起逛逛街。吃飯對他們來說特別開心，並表示想在今年一次把去年的份一起慶祝完，好好帶老婆和孩子一起吃頓大餐。

而談到疫情，赫本與杰拉爾德都表示，他們都已經接種完疫苗，相信大家也同樣都是做好防護措施才出來的，因此也不會特別擔心。

超市的花被民眾搶購一空。（記者張庭瑜╱攝影）
超市的花被民眾搶購一空。（記者張庭瑜╱攝影）

母親節 疫情 富比世

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