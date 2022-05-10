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林肯岡開發案 先檢測毒物安民心

編譯組／綜合報導
鄰近華埠的林肯岡規畫近500套住宅和零售店。(開發商R Cap Avenue 34網頁)
鄰近華埠的林肯岡規畫近500套住宅和零售店。(開發商R Cap Avenue 34網頁)

洛杉磯華埠不遠的林肯岡（Lincoln Heights）計畫興建一批住宅和零售店，但當地民眾始終不放心地下污染問題，市議會決定進行檢測，盼開發案能順利進行。

為回應社區抗議，洛杉磯市議會日前下令在林肯岡，由開發商R Cap Avenue 34規畫興建的一開發區周圍土壤、雨水和廢棄物進行檢測，以確認是否有潛在的有毒廢棄物。

洛杉磯時報報導，代表該區的市議員薩迪洛（Gil Cedillo），在社區活動家和媒體報導，呼籲揭露這一起被遺忘已久的案件後提出上述行動。在這起案件中，有250多桶有毒化學品，遭非法埋在這片土地下，而開發商如今計畫在該土地上興建一座五層， 468套住宅公寓（其中66套留給極低收入者）、零售店和地下停車場。

過去幾年中，林肯岡居民一直反對該開發計畫，擔心這會使他們主要為西裔和亞裔藍領階級的社區高檔化，並使社區面臨接觸受污染土壤的風險。在該土地進行的測試顯示，揮發性有機化合物（VOCs）含量，比住宅標準建議的含量高出4000多倍。

去年12月，一名社區人士發現一篇強調1984年非法傾倒垃圾案件的舊文章後，居民更加擔憂。

日前當林肯岡社區聯盟對洛杉磯市及加州有毒物質控制局（Department of Toxic Substances Control）提起訴訟時，民眾更加反對該計畫。

包括加州有毒物質部門和加州安全學校（California Safe Schools）組織在內的專家和倡議團體與居民，呼籲在建設計畫的土地內外進行更多測試，以確保化學品不會擴散。

薩迪洛此前是林肯岡住房計畫的支持者，並於2020年10月領導一項倡議，向開發商發放2000萬元免稅債券，資助經濟適用房等計畫。

洛杉磯 加州 檢測

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