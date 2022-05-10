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加州兩大水庫告急 旱情不妙

編譯組／綜合報導
加州乾旱進入第三年，圖為北加州乾涸的奧洛維爾湖。（美聯社）
加州乾旱進入第三年，圖為北加州乾涸的奧洛維爾湖。（美聯社）

面對即將來臨的炎熱夏季，正遭遇史上最嚴重乾旱的加州，情況非常不妙。在加州各大水庫應該在每年此時達到最高水平時，北加州兩座最大的水庫卻已降至「極低」（critically low）水位。 

北加的主要水庫與科羅拉多河，是加州兩大供水來源，但除了北加水庫水位已告急，科羅拉多河主要的取水處密德湖(Lake Mead)，水位也已創新低，而且低到必須用抽水機抽取低於原取水口的河水。

洛杉磯時報報導，沙斯達湖（Shasta Lake）目前水位還不到50%，而正常時期5月中應達到水位的一半。

這是自1976年有紀錄以來，5月分最乾旱的一年。加州最大歐羅維爾湖（Lake Oroville）水庫，是一條大約700哩長的生命線，且提供南加州用水，目前蓄水量僅55%。

在美國乾旱監測局（U.S. Drought Monitor）最新報告，官員將這兩個水庫狀況，描述為進入夏季的「極低」狀態。最近幾天，其他水務官員稱此情況為「加州水利計畫史上最嚴重乾旱」。

這項最新水庫評估報告，再次敲響加州與西部大部分地區即將迎來炎熱與充滿挑戰夏季的警鐘。自6月1日開始，南加州數百萬居民，將面臨有史以來最嚴厲的用水限制。

沿著科羅拉多河（Colorado River），根據預測，全美最大的兩個水庫，密米德湖（Lake Mead）與鮑爾湖（Lake Powell）也正面臨嚴重缺水，以致2023年亞利桑那、內華達和墨西哥州可能會出現大規模缺水，在某些時候，加州也可能出現更大規模缺水。

就在上周，米德湖發現一個裝有人類遺骸的桶子，也正因幾十年來因水位升高，隱藏於該地區殺戮證據。

上周末警方又發現更多人類遺骸被隱藏於湖底。

今年至目前為止，加州歷經有史以來最乾燥的1月至3月。

高於平均的氣溫，使加州進入夏季最重要的水庫來源，積雪，融化得比預期快得多。融雪通常占加州供水量近三分之一，在一年中最乾燥的月份，替沙斯達等主要水庫提供寶貴的水資源。

低水位紀錄在4月第一天繼續被打破。當時的積雪量，是有紀錄以來最低的十個之一。

加州氣候學家安德森（Mike Anderson）說，「現在看看5月分數字，增加水庫水位的機會相當有限。」

「由於暴風雨和相關逕流有限，今年迄今為止，加州水庫蓄水量增加速度低於正常水平」，他在6日與加州水資源局（California Department of Water Resources）發布水文更新中說，「加州大部分地區的溪流和地下水，也遠低於正常水平，隨著5月開始，流量將迅速下降。」

他並表示，夏季可能發生的極端熱浪，也將決定景觀乾枯速度。

加州水庫水位正面臨史上新低點。圖為歐羅維爾湖正常時的水位。（維基檔案照）
加州水庫水位正面臨史上新低點。圖為歐羅維爾湖正常時的水位。（維基檔案照）

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