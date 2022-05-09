美西華人學會講座 周遠馨暢談「絲綢之路的秘密」

周遠馨（左五）主講「絲綢之路的秘密」講座，受到歡迎。（車慶餘提供）

美西華人 學會主辦，北美南加 州華人寫作協會協辦的「絲綢之路的秘密」講座，7日於洛杉磯華僑文教服務中心舉行。主講人為2019年全球華人星雲文學長篇歷史小說 專案得獎人、小說「于闐太子」作者周遠馨。

擁有蒙大拿大學人類學碩士頭銜的周遠馨，侃侃而談她撰寫這本小說的來龍去脈。緣起於多年前南加州寶爾博物館的一項「絲綢之路特展」，令她興起了多年來親自探訪神秘的絲綢之路。在敦煌藏經洞和圖書館的敦煌遺書中發現很多極有意思的人物，其中包括於公元930年有一個太子住在敦煌裡成長，他的父母就是敦煌第98窟最大、最高畫像裡的國王和王后，太子原是父王和中原官員之女聯姻所生生，自幼就被送到敦煌留學，可謂形同今日的小留學生。

由於歷史上沒有正史記載這位王子，就給了周遠馨很多創作空間寫這部小說。周遠馨除了前往敦煌外，還經過新疆南北路，甚至遠赴中亞諸國去探索當地的風土人情。直到資料蒐集完整後，完成了這部鉅作「于闐太子」，小說創作歷程十分艱辛。

講座由美西華人學會人文組召集人廖茂俊教授主持。會場座無虛席，出席者包括美西華人學會理事長徐和生、會長車慶餘、南加華人寫作協會會長王美、副會長嚴筱意等人。演講後周遠馨與台下聽眾互動熱烈，堪稱欲罷不能。

「于闐太子」簽書會所得，將捐贈給烏克蘭戰火下的難民兒童。