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買保險年輕化 疫後壽險受歡迎

記者張宏／鑽石吧市報導
南加保險業者聚集在鑽石吧分享經驗。（記者張宏／攝影）
南加保險業者聚集在鑽石吧分享經驗。（記者張宏／攝影）

疫情帶動保險理財和生前信託各種需求，疫情後的保險業以人壽保險最受歡迎，同時因為通脹的關係，華人更側重理財保險產品，也有人更關注生前信託，一些民眾從只買房屋和汽車基本保險，拓展到其他領域。

保險理財業者Tiffany Xu表示，疫情最初的幾個月他們業務也一度停止，後來越來越多人因為疫情提升保險意識，願意購買各種保險。另外因為北加州灣區的渣男事件，生前信託的業務量也徒增。很多人對生前信託和不可變更信託不太了解，其實婚前財產可做不可變更信託，設定要在小孩多少歲前不可變更，婚後財產也可加上各種條款，比如若過世後，配偶再婚就喪失利益等。

保險業者大集合，從左至右依次是Nancy梁、Tiffany Xu、Philip ...
保險業者大集合，從左至右依次是Nancy梁、Tiffany Xu、Philip Hu、黃海蒂、Luis Hsu。（記者張宏／攝影）

人壽保險因為疫情變得更流行，且購買人群日益年輕化。保險業者Pepper胡表示，人壽變得更加流行，更多家庭希望有保障。一般人壽保險是50萬元以上，也有按照房屋貸款金額來購買。購買人群也日益年輕化，有一些留學生在美國買人壽保險，受益人是父母，且越年輕人壽保險金額越便宜，如30歲買100萬元保額的保險保十年，每月只要26元。

保險需求增加，保險公司也面臨資源整合。保險業者黃海蒂表示，疫情導致保費上漲，尤其是人壽保險的金額翻倍上漲，整個行業也面臨競爭。這對保險公司來說是一大考驗，保險公司不能僅僅是單純提供保險服務，還要涉及理財稅務投資等更多個領域，因此需要資源和人才的整合，線上和線下的整合。

投資理財業者Luis Hsu也贊成這種說法，他表示，他們公司保險經紀不僅有保險執照還有證券執照，滿足客人多方面需要。

保險 疫情 投資

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