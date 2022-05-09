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研究：全美2000萬畝田遭污染

【洛杉磯訊】
美國農地可能遭受PFAS污染。（unsplash截圖）
美國農地可能遭受PFAS污染。（unsplash截圖）

一份最新的報告指出，美國約有2000 萬英畝的農田，可能長期受到被當作肥料的全氟/多氟烷基物質(PFAS）污染，造成的後續問題包括對土地的傷害，及對人類的一系列健康風險。

PFAS是一種廣泛使用的化學物質，因其不易沾黏、防水、防油、防污等特性，被廣泛使用，常見的使用範圍有食品包裝盒、不沾鍋容器、皮革、塑膠等。其化學物質也因分解時間可長達數千年被稱為「永遠性化學物質」。長期接觸下來，會對人體造成一定的傷害，像是癌症、甲狀腺功能紊亂、肝臟問題、免疫系統疾病、生殖異常和胎兒發育等問題，都跟PFAS脫不了關係。

全美主要的感染肥料來源是出自於廢水處理過程的副產品，它是人類排泄物和工業廢物（如 PFAS）從工業管道排放的混合物。許多廢物管理行業因糞便中含有豐富的土壤養分，便將其混合，重新包裝為肥料。

這項報告分析由「環境工作組」 (Environmental Working Group，簡稱EWG) 進行。 監管機構不要求對污泥進行PFAS檢測或密切跟踪其傳播位置，公共衛生倡導者警告稱，這種做法正在毒害國家的食品供應。

EWG的政務主任費伯（Scott Faber）表示，在環保署(EPA)並不把各州的追踪，污染報告列為優先事項的情況下，可能永遠也不會知道PFAS造成的污染問題的全部範圍。

環保局的記錄顯示，自2016年以來美國有41個州，有超過190億磅的感染肥料被用作肥料，全國每年有約60%的感染肥料散布在農田或其他領域。推斷全美其他地區有約2000萬英畝土地至少受到一定程度的PFAS污染。

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