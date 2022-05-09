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楊弼接巾幗會會長 政要齊賀

【洛杉磯訊】 
巾幗會第四屆理事會就職典禮於5月6日隆重舉行。（讀者提供）
巾幗會第四屆理事會就職典禮於5月6日隆重舉行。（讀者提供）

巾幗會（JinGuo Committee）第四屆理事會就職典禮於5月6日，在聖蓋博市喜來登酒店隆重舉行。新任會長楊弼感謝所有巾幗姐妹們的鼓勵跟支持。

楊弼表示，巾幗會將團結其他社團，增強圖書會小組，健康養顏小組，醫學健康知識，婦女保健，EQ和IQ的潛能發揮以及情緒管理等。

接下來的目標是帶領團隊與主流社團的婦女社團聯誼，促進中美文化合作交流，互相學習，傳遞中華文化，中醫，教育，致力於華裔女性的自身發展，提升女性的地位跟形象，尊重女性的權益福祉，讓女性散發出自身的魅力

中國駐洛杉磯總領事館總領事張平也送來賀信。張平夫人陳蔚蒞會表示，歷任會長領導下，促進中美友好、弘揚中華文化、增進僑胞福祉，以及促進中美兩國人民的了解和友誼。

當天創會會長張素久，國會眾議員趙美心(Judy Chu)，加州49 選區州眾議員方樹強(Mike Fong) ，加州55選區州眾議員陳立德(Philip Chen)，中國駐洛杉磯總領事館總領事夫人陳蔚，聖蓋博市長丁言愉(Tony Ding)，核桃副市長伍立倫(Allen Wu)，前市長蘇王秀蘭( Mary Su)等政商界數百人參加了本次盛會。

就職典禮還特別邀請奧斯卡和葛萊美獎得主、著名歌唱家和詞曲作家Stephanie Spruill帶來歌曲。就職慶典也為各界優秀人士頒獎，並安排豐富多彩的節目。

眾議員 加州 聖蓋博

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