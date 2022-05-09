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洛縣保險經紀人疫後增加3倍 旅行社老闆帶員工集體轉行

記者張宏／鑽石吧報導
在鑽石吧社區中心舉辦的保險經紀人武林大會上，匯集數百名新人保險經紀。（記者張宏／攝影）
在鑽石吧社區中心舉辦的保險經紀人武林大會上，匯集數百名新人保險經紀。（記者張宏／攝影）

疫情期間不少從事服務和旅遊行業的華人，因為失業或工作時間縮短，很多人加入保險經紀團隊，其中包括旅行社老闆帶著員工一起加入，導致一些保險公司人數在疫情後增加三倍，同時也新增新的保險經紀服務公司。

一場在洛杉磯縣鑽石吧社區中心舉辦的保險經紀人武林大會上，匯集數百名新人保險經紀，他們都憧憬著加入保險業大展拳腳。

保險公司業者Nancy梁表示，疫情導致很多行業如餐飲業萎縮，很多人失業，但又想找比較有時間彈性的工作，保險經紀對於很多人來說是不錯的選擇。他們公司雖然是新公司，但疫情後保險經紀人數增加三倍。但不可否認，保險經紀也是一個淘汰率很高的的行業，90%的人熬不過第一年。今天活動來參加的多數都是新經紀，她認為新經紀選擇平台很重要，每個平台都有各自優勢。要根據自己的需求來選擇，比如新人需要公司支持和手把手的教。

華人林先生曾是導遊，現在轉行做保險經紀。他說，他們旅行社老闆帶著大家一起轉行，將多年旅遊積累的人脈可置換到保險業，因為疫情讓很多人對未來充滿不確定性，而保險就是利用人們的恐懼和不安來掙錢。導遊服務對客人只是一次服務，但保險是終身服務，只要和客人建立信任，就很容易拿到保單。旅遊還是太脆弱了，但保險是永恆事業。

保險理財業者胡正國（Philip Hu）表示，他們公司疫情後一直在整合，因此需要不同行業的專才。保險經紀如果有其他行業經驗，做兼職經紀人反而更合適，因為疫情後客人有不同規劃的訴求，多方位的人才整合，可滿足客人多方面的需求。

保險 疫情 華人

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