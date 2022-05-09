我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謀殺室友 北加柏克萊男子偽裝自殺 因為這原因露餡

嬰兒奶粉缺貨達40% 26州供貨吃緊 6州甚至售罄

喜瑞都學院理事劉昕 推台美雲端暑假英語營

【洛杉磯訊】
劉昕（左五）表示，感謝熱心參與的「美國洛城大使」，並與這些大使的父母合照。（劉昕提供）
劉昕（左五）表示，感謝熱心參與的「美國洛城大使」，並與這些大使的父母合照。（劉昕提供）

喜瑞都社區學院華裔理事劉昕教授邀集義工，將於7月推出台美雲端暑假英語營。

這次的暑假英語營受到許多熱心義工支持，已有40 多位義工報名，這些「美國洛城大使」將用他們的熱情和愛心，要和台灣的中小學生線上交流做朋友。這些義工包含美國喜瑞都社區學院與瑞爾航都社區學院教授、大學生，中小學退休教師、喜瑞都市惠特尼高中及喜瑞都高中的學生們。

劉昕表示，特別感謝惠特尼中學華裔家長會長鐘磊(Norman Zhong )，協助30多名的中學生加入團隊，很多學生是第三次做小老師。

今年採小班授課，在不到 20 個學生的小班裡，義工學生們將透過遊戲和英語歌曲，帶領台灣學生輕鬆學英文。同時也鼓勵每一位台灣同學開口說英語，互相交流日常生活，分享在地文化，也可以互相交換如何在疫情下線上學習，讓孩子們交換線上學習的小撇步。另外，也會介紹本地社區學院的學習科系，讓台灣學生簡單了解大學各科系的學習內容。

劉昕與其號召組成的「美國洛城大使」，再次推出台美雲端暑假英語營。（劉昕提供）
劉昕與其號召組成的「美國洛城大使」，再次推出台美雲端暑假英語營。（劉昕提供）

這次的英語營更加入新的元素「職業生涯規劃教育」，特別請幾位職場專業人士介紹他們的職業，並分享工作經驗：包括在長堤紀念醫療中心工作的凌善勤醫師 (Dr Judy Ling)，另一位是任職於凱薩醫療中心小兒科的楊力明醫師(Dr. Lesly Young )。楊力明也是美國航空公司的機長。

此外，尚有任職於洛杉磯市政府楊啟明律師（Edward Young)，他是楊力明的弟弟；任教 40 年的退休老師 Linda  Hernandez；凱薩醫療中心資訊主管劉煥君（Olivia Liao  ) 。這些專業人士分享工作經驗與價值和工作甘苦談，讓台灣同學可以學到更新各行業新知。

劉昕於2021成功推出台美雲端暑假英語營，和今年一月在台北市、新北市推出台美雲端寒假英語營，獲得學生及家長熱烈迴響。

喜瑞都 雲端 退休

上一則

西好萊塢 男女被搶走1.9萬元手錶 包括1塊勞力士

下一則

洛縣保險經紀人疫後增加3倍 旅行社老闆帶員工集體轉行

延伸閱讀

洛杉磯喜瑞都學院、台北市立大學 合作推免費中文課

洛杉磯喜瑞都學院、台北市立大學 合作推免費中文課
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻
全美「最佳公立高中」 芝市沛頓排第5

全美「最佳公立高中」 芝市沛頓排第5
洛杉磯社區學院理事 飯野接任方樹強遺缺

洛杉磯社區學院理事 飯野接任方樹強遺缺
全球新潮藝術風向標 紐約惠特尼雙年展回歸

全球新潮藝術風向標 紐約惠特尼雙年展回歸
曾演「放牛班的春天」 80歲傳奇影帝離世

曾演「放牛班的春天」 80歲傳奇影帝離世

熱門新聞

聖地牙哥8號公路上27日發生華裔研究生杜宇浩涉嫌襲警事件，圖右上方的車輛，在他駕駛時自撞上中央分隔島。（NBC）

UCSD華裔研究生自撞車禍 還奪槍射傷巡邏警員

2022-05-02 02:20
谷愛凌（中）一身性感搶鏡。（取材自Apex for Youth臉書）

世界晚報╱谷愛凌性感秀香肩與長腿亮相紐約領獎 感激美中混血身分

2022-05-07 21:10
谷愛凌已經抵達美國。（取材自微博）

世界晚報╱谷愛凌全家搭私人飛機離開中國抵達紐約

2022-04-30 20:55
工人正在幫符合條件的家庭安裝太陽能板。（ABC7截圖 ）

加州公司替中低收入家庭免費安裝太陽能板 電費大降

2022-05-01 17:16
經過一路的奔波，薛良權終於回到洛杉磯。（薛良權提供）

上海封城最後一刻 南加華人經歷千辛萬苦及時離開

2022-05-01 20:08
中美航班結束了為期三個月的熔斷後又進入40%的座位限流狀況，導致很多人即使買到回中國的機票，也要擔心自己會因為限流被「踢」下航班。（檔案圖）

中美航班限流 載客率40% 華人返中憂上不了飛機 升艙等或付費選座

2022-05-01 02:20

超人氣

更多 >
封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路
李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了

李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了
巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡
蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩
中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名