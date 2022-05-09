喜瑞都學院理事劉昕 推台美雲端暑假英語營

劉昕（左五）表示，感謝熱心參與的「美國洛城大使」，並與這些大使的父母合照。（劉昕提供）

喜瑞都 社區學院華裔理事劉昕教授邀集義工，將於7月推出台美雲端 暑假英語營。

這次的暑假英語營受到許多熱心義工支持，已有40 多位義工報名，這些「美國洛城大使」將用他們的熱情和愛心，要和台灣的中小學生線上交流做朋友。這些義工包含美國喜瑞都社區學院與瑞爾航都社區學院教授、大學生，中小學退休 教師、喜瑞都市惠特尼高中及喜瑞都高中的學生們。

劉昕表示，特別感謝惠特尼中學華裔家長會長鐘磊(Norman Zhong )，協助30多名的中學生加入團隊，很多學生是第三次做小老師。

今年採小班授課，在不到 20 個學生的小班裡，義工學生們將透過遊戲和英語歌曲，帶領台灣學生輕鬆學英文。同時也鼓勵每一位台灣同學開口說英語，互相交流日常生活，分享在地文化，也可以互相交換如何在疫情下線上學習，讓孩子們交換線上學習的小撇步。另外，也會介紹本地社區學院的學習科系，讓台灣學生簡單了解大學各科系的學習內容。

劉昕與其號召組成的「美國洛城大使」，再次推出台美雲端暑假英語營。（劉昕提供）

這次的英語營更加入新的元素「職業生涯規劃教育」，特別請幾位職場專業人士介紹他們的職業，並分享工作經驗：包括在長堤紀念醫療中心工作的凌善勤醫師 (Dr Judy Ling)，另一位是任職於凱薩醫療中心小兒科的楊力明醫師(Dr. Lesly Young )。楊力明也是美國航空公司的機長。

此外，尚有任職於洛杉磯市政府楊啟明律師（Edward Young)，他是楊力明的弟弟；任教 40 年的退休老師 Linda Hernandez；凱薩醫療中心資訊主管劉煥君（Olivia Liao ) 。這些專業人士分享工作經驗與價值和工作甘苦談，讓台灣同學可以學到更新各行業新知。

劉昕於2021成功推出台美雲端暑假英語營，和今年一月在台北市、新北市推出台美雲端寒假英語營，獲得學生及家長熱烈迴響。