聖地牙哥住宅派對鬥毆 2男不治1女傷

傷者被緊急送醫。（FOX5截圖）

5月8日(周日)凌晨在聖地牙哥 雅瑪查-洛米塔（Jamacha-Lomita）社區一棟住宅發生鬥毆刺傷事件，造成兩死一傷。據悉，嫌犯為一名38歲的男子。

聖地牙哥警局指出，週日約凌晨 2 時40 分，在境內卡爾斯巴德街（Carlsbad Street）上靠近因斯代爾街（Innsdale Avenue）的社區一棟住宅發生刺傷事件。當警察 趕到時，發現三人受傷，其中兩人傷勢嚴重，救護人員曾對他們實施心肺復甦術，且一人被送往醫院，但傷重兩人最後均告不治。另有一名女性在現場手臂流血，救護人員替她包紮傷勢後，已被送往醫院治療，已無大礙。

警方目前已經逮捕一名與這次襲擊有關的 38 歲男子。兩名死者分別為一名32歲的男子，和一名 34 歲的男子。傷者為一名 24 歲的女性，警方並沒有公佈嫌疑人的姓名和受害者的姓名。

聖地牙哥警方坎貝爾（Lt. Jud Campbell）表示，這場攻擊事件應該是在家中聚會時發生肢體衝突，進而導致三名受害者被刺傷，目前警方還在與目擊證人進行了解，嘗試釐清攻擊發生的原因。