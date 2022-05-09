羅省中華會館主席鄺松齡：尊重兩岸駐洛機構 服務全僑

羅省中華會館主席鄺松齡。（記者楊青／攝影）

羅省中華會館主席鄺松齡7日表示，雖然兩岸關係的變化在某種程度上帶動中華會館與兩岸駐洛機構互動的敏感指數，但作為融合來自不同地方、不同背景的華人的熔爐，中華會館始終保持服務全僑，不歧視 任何人的宗旨，尊重雙邊，希望與雙邊都保持良好關係。

鄺松齡表示，作為在美華人歷史最悠久的傳統僑團，中華會館已走過133年歷史。一個多世紀過去，中華會館依然得到大家支持，靠的就是始終不變的團結和互助，不管來自大陸、台灣、香港，還是東南亞等其他地區，都彼此尊重，和睦相處。

對於時不時牽動兩岸駐洛代表機構的敏感神經，鄺松齡表示，中華會館崇尚自由，不參與政治，維護三民主義，這也是每逢中山先生誕辰和忌日及特別的日子，中華會館一直保持向國父銅像獻花的傳統，中華會館希望服務全僑，尊重所有人，同樣尊重兩岸政府，希望保持良好關係。

香港出生，英國留學，倫敦大學電腦學士，赴美深造在北嶺州大碩士畢業。作為傳統僑社的1.5代移民，他認為，傳統僑社面臨最大的挑戰就是年齡老化，因此中華會館未來非常希望吸引更多的年輕人加入，一起服務大家。

鄺松齡說，華人移民最初因為不懂英文，組成了會館可以在異國他鄉互相幫助提擕，現在即便大家已不存在語言障礙，但華人相互支持的傳統始終不變。比如對華人的歧視、公共治安問題等等，華人都應該團結起來，讓我們的聲音被聽到。

他表示，新一代華人都是講英文，所以希望他們能夠用雙語的優勢，搭建傳統僑社與美國主流的橋梁。中華會館近年以體育會和籃球賽的方式吸引年輕人加入，就是很好的範例，讓下一代的華人從文化和娛樂及體育開始，進一步擴展到參與中華會館的服務，讓更多人受益。

參與華埠 商業發展，中華會館也責無旁貸。鄺松齡表示，疫情以來，華埠商業更顯蕭條，很多商家搬離，包括歷史最久的華人超市 也離開華埠。所以，維護和發展華埠，同樣需要更多年輕人的參與，帶入更多新的思想和觀念，比如商業發展，房地產開發，引進投資等等都需要年輕人的支持。

他認為，在發展商業的同時，保持華埠的文化和風貌也是一大挑戰，小東京可以是一個很好的參照。