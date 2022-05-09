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華人圓「飛行夢」比想像容易 學飛100多個小時可拿證

記者李雪／洛杉磯報導
飛行愛好者鍾昱和一架少見的雙引擎小飛機。（鍾昱提供）
飛行愛好者鍾昱和一架少見的雙引擎小飛機。（鍾昱提供）

近年來有不少華人學習開飛機，甚至許多從中國特別來加州學習。其實根據過來人介紹，學習開飛機固然花費不菲，但其實恐怕也沒有大多數人想像的那麼貴和那麼難。

華裔飛行愛好者鍾昱目前是在谷歌工作的一名工程師。小時候他就曾夢想過做飛行員，但因為在中國時對飛行員的視力身體等要求都較高，普通人想做飛行員還是比較難。2018年的夏天，他在「知乎」上刷到一個專欄，是一位從中國來的網友專程來美國學開飛機的感想和介紹文章，名字就叫「30天學會開飛機」。這讓鍾昱非常動心，覺得自己也能學會。雖然後來發現，這位網友說的30天是每天都要集中學習12個小時，但也不是一件遙不可及的事。當時正好30歲的鍾昱，決定要做一件童年時想做但一直沒有做過的事。

價格不菲 半年花費1萬4

近年來學開飛機成為北加州灣區挺流行的一個娛樂活動，他分析認為，一個是灣區的飛行學校非常多，在南灣附近能學飛機的機場就有五、六個，再遠一點開車每半小時就有一個可以學小飛機的機場，每個機場幾乎都有兩、三個學校，可供選擇的非常多。其次加州通常天氣較好，複雜的氣象少，學起來也安全。

再來，學開飛機相對來時還是一個比較費時費錢的愛好，而灣區的群體相對來說比較能負擔。想要學會開飛機，怎麼都要100多個小時的時間才能拿到證，之後想要開飛機出去玩的話，每次也基本上需要半天一天，因此也要相當有空閒的人才能做到。此外學飛機、開飛機花費不低，鍾昱的教練就曾告訴他，不是空氣動力也不是汽油，「是錢讓飛機飛起來的」。開一個小時的飛機，無論是租還是自己的飛機，維護費用、運行費用算下來，怎麼都要100、200元。

飛行學校有集中時間教學全包的計畫，也有按小時給錢的方式，學員可以自己選擇。因為鍾昱平時要上班，只是周末去學習，這種情況前前後後至少要花三至六個月。他有列出表格記下每一筆花費，甚至包括開車去機場的油錢、教練費、租飛機等費用，按當時的物價，花了大約1萬4。他表示因為自己都是零散時間約教練，如果包下來比如100個小時教練的時間，會有很多折扣。

空氣動力、氣象、機械都要學

上手第一步，擺在鍾昱面前的就是克服自己的恐高症，這在他的前十個小時的飛行中，讓他每次降落都是一身汗。不過之後的學習都很順利，除了實際操作之外，還要了解基本的空氣動力學、氣象學、機械等也會涉及一些。他表示初學者最容易出事的，就是不注意天氣，他在第一次獨立駕駛的時候就曾犯過這樣的錯誤，好在最後沉著應付平安落地。不過總體而言，開飛機的出事率仍是小於開車的，所以也不必太過害怕，只要自己保持謹慎，注重安全，做好應做的檢查和標準操作，出事概率也會進一步再降低。

他介紹，飛行方式通常分為目視飛行和儀表飛行，後者需要空中交通控制來協調，所以需要預先報備得到許可才能起飛。但一般開小飛機都是目視飛行，高度只能在1萬6000呎以下，除非當地有特別的活動和氣象無法飛，其他時候基本上都是自己想飛就可以飛了，因此所以作為交通工具也是很方便的。

例如他公司有同事住在幾百哩外的小鄉村，家旁邊就有一個小機場，於是這位同事乾脆開飛機上下班通勤，因為谷歌園區旁邊就有一個小機場。又比如周末出行在加州各城市之間往返，或者飛到優勝美地旅遊，開車都是山路要四、五個小時，但開小飛機一、兩個小時就到了，可節省很多時間。

因為小飛機速度也不快，駕駛小飛機兜風看風景是鍾昱最喜歡做的事。（鍾昱提供）
因為小飛機速度也不快，駕駛小飛機兜風看風景是鍾昱最喜歡做的事。（鍾昱提供）

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