小飛機不貴 維護、保險卻是錢坑

飛行愛好者鍾昱和他的小飛機。（鍾昱提供）

學開小飛機的風潮也帶動了一些飛行愛好者購買自己的小飛機。華裔機主就透露，其實擁有一架自己的小飛機其實也並不貴，不過平日維護和打理起來需要一些時間和成本。但對於飛行發燒友來說，擁有一架自己的小飛機非常方便。

在學完飛機後不久，鍾昱動了自己買一架小飛機的念頭，因為發現有自己的飛機實在太方便了。在網上看了很長一段時間後，最後在洛杉磯 買到了一架小飛機。

這架小飛機是基本的一個訓練型飛機，型號是塞斯納150。這架飛機非常小，只有兩個座位，載重最高只能1600磅，加滿油就只有1200磅了，所以幾乎只能乘坐體型普通的兩個人，也不便帶太多行李。不過選擇如此小巧的飛機也是因為維護和運行成本考量，比較不費油。買飛機可能並沒有民眾想像的那麼貴，例如鍾昱的這架小飛機才花2萬多元，到現在這架飛機的價格也不到3萬元，其實和買車差不多，不過他也表示，這架飛機已經是1970年代的了。

但和車比起來，小飛機維護成本、保險 較高，另外停放也需費用。他表示，通常露天的停機位每個月大概100多元，機庫停機位大概每月400至500元。而且機庫還很搶手，想租的話也是要排隊的。除了停放，保險費用根據飛機的價格也不同，像是鍾昱的飛機每年幾百至1000元左右。另外，每年按法律要求需要進行年檢，便宜的飛機可能1000左右，貴的話會到3000、1000左右。如果飛機上需要更換零件，通常一個零件在幾百、上千元。此外，還有換機油、燒汽油的話，每年好幾千是少不了的。

因為維護成本不菲，使用次數也遠不及車頻繁，因此鍾昱是和一個本地飛行同好一起分攤購買並擁有的，相對來說比較經濟。

不過有了自己的飛機後，就要開始學習如何保養維護和機械知識。鍾昱認為，在理解了飛機的運行原理後，對開飛機也有更多幫助，開起來也更有信心，對自己飛機的情況心裡也有數。

其實如今飛行成本高了很多，他聽教練或是前輩講，以前開飛機在美國是很平民化的愛好，很多農場主都會有自己的小飛機，學習飛機買飛機也都很便宜，如今才變得昂貴起來。不過好在這個圈子大部分人純粹是愛好，因此他在這個圈子遇到的大部分人對飛機都有格外的愛，都很願意互相幫助非常友好，前輩們也很願意幫助後生。他常常在機場看到感興趣的機型的話，機主若正好在，通常都會熱情介紹甚至帶著飛一圈都是常有的事。他甚至有一次免費「蹭坐」到了一架噴氣式私人飛機，讓他激動不已。

不過他還是認為，學習開飛機和擁有一架自己的飛機是許多人的夢想。他早先在飛行圈認識一個機械工程師，快到60歲時忽然想要做專業飛行員，於是開始學飛機在63歲的時候當上了支線航空公司的飛行員，做了兩年後到了法定年齡退休 了。成功地趕在退休之前完成了自己的夢想。他表示，追夢永遠不會晚。