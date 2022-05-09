我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謀殺室友 北加柏克萊男子偽裝自殺 因為這原因露餡

嬰兒奶粉缺貨達40% 26州供貨吃緊 6州甚至售罄

小飛機不貴 維護、保險卻是錢坑

記者李雪／洛杉磯報導
飛行愛好者鍾昱和他的小飛機。（鍾昱提供）
飛行愛好者鍾昱和他的小飛機。（鍾昱提供）

學開小飛機的風潮也帶動了一些飛行愛好者購買自己的小飛機。華裔機主就透露，其實擁有一架自己的小飛機其實也並不貴，不過平日維護和打理起來需要一些時間和成本。但對於飛行發燒友來說，擁有一架自己的小飛機非常方便。

在學完飛機後不久，鍾昱動了自己買一架小飛機的念頭，因為發現有自己的飛機實在太方便了。在網上看了很長一段時間後，最後在洛杉磯買到了一架小飛機。

這架小飛機是基本的一個訓練型飛機，型號是塞斯納150。這架飛機非常小，只有兩個座位，載重最高只能1600磅，加滿油就只有1200磅了，所以幾乎只能乘坐體型普通的兩個人，也不便帶太多行李。不過選擇如此小巧的飛機也是因為維護和運行成本考量，比較不費油。買飛機可能並沒有民眾想像的那麼貴，例如鍾昱的這架小飛機才花2萬多元，到現在這架飛機的價格也不到3萬元，其實和買車差不多，不過他也表示，這架飛機已經是1970年代的了。

但和車比起來，小飛機維護成本、保險較高，另外停放也需費用。他表示，通常露天的停機位每個月大概100多元，機庫停機位大概每月400至500元。而且機庫還很搶手，想租的話也是要排隊的。除了停放，保險費用根據飛機的價格也不同，像是鍾昱的飛機每年幾百至1000元左右。另外，每年按法律要求需要進行年檢，便宜的飛機可能1000左右，貴的話會到3000、1000左右。如果飛機上需要更換零件，通常一個零件在幾百、上千元。此外，還有換機油、燒汽油的話，每年好幾千是少不了的。

因為維護成本不菲，使用次數也遠不及車頻繁，因此鍾昱是和一個本地飛行同好一起分攤購買並擁有的，相對來說比較經濟。

不過有了自己的飛機後，就要開始學習如何保養維護和機械知識。鍾昱認為，在理解了飛機的運行原理後，對開飛機也有更多幫助，開起來也更有信心，對自己飛機的情況心裡也有數。

其實如今飛行成本高了很多，他聽教練或是前輩講，以前開飛機在美國是很平民化的愛好，很多農場主都會有自己的小飛機，學習飛機買飛機也都很便宜，如今才變得昂貴起來。不過好在這個圈子大部分人純粹是愛好，因此他在這個圈子遇到的大部分人對飛機都有格外的愛，都很願意互相幫助非常友好，前輩們也很願意幫助後生。他常常在機場看到感興趣的機型的話，機主若正好在，通常都會熱情介紹甚至帶著飛一圈都是常有的事。他甚至有一次免費「蹭坐」到了一架噴氣式私人飛機，讓他激動不已。

不過他還是認為，學習開飛機和擁有一架自己的飛機是許多人的夢想。他早先在飛行圈認識一個機械工程師，快到60歲時忽然想要做專業飛行員，於是開始學飛機在63歲的時候當上了支線航空公司的飛行員，做了兩年後到了法定年齡退休了。成功地趕在退休之前完成了自己的夢想。他表示，追夢永遠不會晚。

退休 保險 洛杉磯

上一則

南加航校多 預算1.6萬考取駕照

下一則

華人圓「飛行夢」比想像容易 學飛100多個小時可拿證

延伸閱讀

車隊巡遊、飛機廣告 北加陸空大遊行挺台灣參與WHA

車隊巡遊、飛機廣告 北加陸空大遊行挺台灣參與WHA
馬連岬小飛機墜毀 2死

馬連岬小飛機墜毀 2死
舊金山北灣馬連岬 小飛機墜毀2人死

舊金山北灣馬連岬 小飛機墜毀2人死
MLB／天使還有二刀流！麥登想找投手代打 人已上飛機

MLB／天使還有二刀流！麥登想找投手代打 人已上飛機
俄軍出動大砲飛機 猛攻烏克蘭馬立波市鋼鐵廠

俄軍出動大砲飛機 猛攻烏克蘭馬立波市鋼鐵廠
站在陽臺看飛機

站在陽臺看飛機

熱門新聞

聖地牙哥8號公路上27日發生華裔研究生杜宇浩涉嫌襲警事件，圖右上方的車輛，在他駕駛時自撞上中央分隔島。（NBC）

UCSD華裔研究生自撞車禍 還奪槍射傷巡邏警員

2022-05-02 02:20
谷愛凌（中）一身性感搶鏡。（取材自Apex for Youth臉書）

世界晚報╱谷愛凌性感秀香肩與長腿亮相紐約領獎 感激美中混血身分

2022-05-07 21:10
谷愛凌已經抵達美國。（取材自微博）

世界晚報╱谷愛凌全家搭私人飛機離開中國抵達紐約

2022-04-30 20:55
工人正在幫符合條件的家庭安裝太陽能板。（ABC7截圖 ）

加州公司替中低收入家庭免費安裝太陽能板 電費大降

2022-05-01 17:16
經過一路的奔波，薛良權終於回到洛杉磯。（薛良權提供）

上海封城最後一刻 南加華人經歷千辛萬苦及時離開

2022-05-01 20:08
中美航班結束了為期三個月的熔斷後又進入40%的座位限流狀況，導致很多人即使買到回中國的機票，也要擔心自己會因為限流被「踢」下航班。（檔案圖）

中美航班限流 載客率40% 華人返中憂上不了飛機 升艙等或付費選座

2022-05-01 02:20

超人氣

更多 >
封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路
李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了

李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了
巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡
蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩
中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名