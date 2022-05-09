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南加航校多 預算1.6萬考取駕照

記者李雪／洛杉磯報導

在南加州學習小飛機可供選擇的航校眾多，想要學成考取駕照，大約至少需要1萬6000元左右的預算。若是做好功課，倒也並非遙不可及。

只要上網搜索，就不難發現南加州大約有上百家大大小小的飛行學校任君挑選。一些航校規模大，有眾多分校，教練也多。也有一些是老教練自己開設的小學校。兩種在教學上其實也不一定孰優孰劣，不少學員都認為跟著合適的教練更重要。學員可以根據自己住家便利、價格、師資等來選擇航校，也有一些航校有會說中文的華人教練。

近來不少航校的價格也隨物價上漲，普通人想開小飛機通常只需考取私人飛機執照即可，加州的價格大約在1萬6000元左右。若去其他州可能會有較便宜的選項，全國範圍平均大約在1萬多元。

不過最終學下來通常會比標價花費得更多一些，因為通常還會需要額外的飛行練習時間。此外除了學習飛行過程中的飛機租賃和教練費用，還有一些避免不了的雜費，比如可能會需要購買耳機、墨鏡、飛行日誌簿、服裝、學習資料等基本用品，指紋收集、體檢的費用，執照考試的報考費等，這些費用加總至少也要1000元左右，此外在學飛過程中的保險和醫療費也需要自己負責。此外一般航校距離大部分居民區也有一段距離，因此還有每次往返機場的交通費用。

加州 南加 駕照

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