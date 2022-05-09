愛好者夢想 航空鎮後院即機庫

在蘭開斯特北邊的飛機小區「Rosamond Skypark」，每家每戶後院都有機庫。（Zillow照片）

喜愛飛行的人在學會開飛機後，可能就會很快開始考慮買一架自己的小飛機，這在美國不是太難實現的夢想。但是真正狂熱的飛行愛好者，恐怕擁有自己的小飛機還不夠，可能還會在「航空小鎮」（residential airpark）買一套房定居。

在蘭開斯特北邊的飛機小區「Rosamond Skypark」，每家每戶後院都有機庫。（Zillow照片）

在擁有了自己的小飛機後，一些飛行愛好者可能發現，愛機只能停在距離自己住所有一定距離的機場 所租的機庫裡，不能常常見到也不便日常飛行。想要有一個能和自家飛機和機場住得更近的願望，催生了「航空小鎮」的誕生。

「航空小鎮」是一些特別的住宅小區，除了和普通小區一樣的住宅以外，每家每戶可能都會有自己的停機位，小區還會有公共的停機位。而小區裡，還會有跑道，可以支持小飛機出入。也就是說，普通小區房屋的私家車庫、停車場、車道等，都有置換到航空小鎮，但全都是給飛機服務的。

在蘭開斯特北邊的飛機小區「Rosamond Skypark」，每家每戶後院都有機庫。（Zillow照片）

在沙加緬度城外的「Cameron Airpark」小區，每家每戶門口停放著小飛機非常常見。（Zillow照片）

這樣的小區在南加州 也有。例如在蘭開斯特（Lancaster）北邊的小區「Rosamond Skypark」就是一個擁有自己的飛機跑道的小區。據該小區官網介紹，早在50年代，這裡原本就是一個小機場，到了80年代愛好飛行的土地主以及合夥人決定開發，雇用了洛杉磯的建築公司，打造了這樣一個特別的小區。

在蘭開斯特北邊的飛機小區「Rosamond Skypark」，每家每戶後院都有機庫。（Zillow照片）

在蘭開斯特北邊的飛機小區「Rosamond Skypark」，擁有自己的跑道可以出入。（谷歌衛星截圖）

對於飛行狂熱愛好者來說，在這樣的小區擁有一處住宅，可以和心愛的小飛機同住，飛行便利，還有同樣愛好的鄰居，無疑是人生終極夢想。而這樣的夢想其實也並非不可能實現。例如在「Rosamond Skypark」小區雖然目前沒有房屋出售，最近的一筆交易是去年4月，一棟2995坪呎的四臥四浴大豪宅，成交價為93萬7500元，在如今的房市中，其實並不算貴。更何況，還是一棟有私家機庫還帶機場的屋子。

在沙加緬度城外的「Cameron Airpark」小區，每家每戶門口停放著小飛機非常常見。（谷歌街景截圖）

*在蘭開斯特北邊的飛機小區「Rosamond Skypark」，每家每戶門口停放著小飛機非常常見。（谷歌衛星截圖）

在蘭開斯特北邊的飛機小區「Rosamond Skypark」，每家每戶門口停放著小飛機非常常見。（谷歌衛星截圖）

又例如在沙加緬度城外的一處「Cameron Airpark」小區則在當地非常有名，價位也差不多，不過小區房屋更密集一些，不少屋主都將飛機露天停放在門口車道，形成一道風景線。