僑社車隊遊行 挺台加入WHA

南加州台灣人僑界7日舉辦汽車大遊行，支持台灣加入世界衛生大會WHA。支持團隊表示，台灣有意願有能力幫助全球衛生和防疫，台灣能在世界衛生領域做出貢獻。（記者楊青／攝影）

南加州台灣人僑界7日舉辦汽車大遊行，支持台灣加入世界衛生大會（World Health Assembly，簡稱WHA)，僑領們表示，台灣有意願有能力幫助全球衛生和防疫 ，台灣能在世界衛生領域做出貢獻，台灣正在幫助世界。

遊行車隊上午9時從南加各地匯集核桃市府廣場，洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏鏡、洛杉磯華僑文教中心主任陳敏永、核桃市長秦振國、中華會館主席鄺松齡、副主席周賜軒、世界華人 工商婦女企管協會南加分會會長裴映棋、世華總會國際顧問方孝偉、台灣會館董事長陳柏宇僑務委員、越柬寮華人團體代表羅明、美西華人協會理事長徐和生、僑務委員于仁豪、陳英煥、張自豪、僑務諮詢委員謝傳佐等，以及多個僑團的代表參加集會。林慧懿、許嗣堯主持當天活動。

聯邦眾議員趙美心（中）向世華會大洛杉磯分會第一副會長黃崇飛（左）和世華會南加分會會長裴映琪（右）頒獎，感謝她們發起支持台灣加入世界衛生大會行動。（記者楊青／攝影）

本次活動由世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會牽頭，第一副會長黃崇飛發言表示，沒有一個國家能夠獨立面對疫情 的侵襲，唯有國際合作才是成功抗疫的途徑，台灣2300萬人民並非孤兒，台灣有意願有能力成爲國際防疫的夥伴。她說，台灣在國際醫療方面有許多貢獻，保護醫護人員、醫療捐款、提供緊急醫療援助等等，台灣經驗豐富領先，台灣納入全球防疫體系，將會使得更多國家受惠，因此强烈支持台灣加入世界衛生組織以及世界衛生大會。

南加州台灣人僑界7日舉辦汽車大遊行，支持台灣加入世界衛生大會WHA。支持團隊表示，台灣有意願有能力幫助全球衛生和防疫，台灣能在世界衛生領域做出貢獻。（記者楊青／攝影）

經文處長黃敏鏡表示，世界衛生組織本月下旬將在日内瓦召開世界衛生大會，車隊遊行表明台灣正以積極的行動力向前行。台灣目前無法加入世界衛生組織和世界衛生大會，是因爲受到了衛生議題政治化的粗暴打壓。他表示，尤其在疫情兩年後，更加感覺到台灣不能沒有WHO，WHO也不能沒有台灣的貢獻。

黃敏鏡表示，疫情兩年多凸顯國際聯手的重要性，台灣的防疫表現和對世界各國的援助和合作，展現台灣是一支良善力量，台灣有能力而且有意願和全球夥伴們共同應對疫情，以及處理疫情之後的各種問題。他進一步表示，中華民國政府在疫情之後已經捐助80個國家5000萬片口罩，展現「台灣能夠幫忙，台灣正在幫忙」的信息。

南加州台灣人僑界7日舉辦汽車大遊行，支持台灣加入世界衛生大會WHA。支持團隊表示，台灣有意願有能力幫助全球衛生和防疫，台灣能在世界衛生領域做出貢獻。（記者楊青／攝影）

當天到場支持的聯邦眾議員趙美心表示，4月27日聯邦眾議院以425票比零壓倒性通過提案，要求擬定議案，恢復台灣在世界衛生組織的觀察員地位，意義重大。相關提案也已獲得聯邦參議院通過，正等拜登總統簽字。