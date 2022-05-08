百歲長壽秘訣：旅行、織毛衣、打麻將

101歲的陳吳梅芳，旅行、編織、打麻將從未停歇。（陳清心提供）

洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey Park）101歲老人陳吳梅芳，兒孫滿堂，過著幸福美滿的晚年生活。雖已年逾百歲，不僅能照顧自己的日常生活，還堅持編織毛衣，與家人打麻將，甚至跟著兒孫外出旅行，快樂生活的腳步從未停歇。

陳吳梅芳分享自己的長壽心得，101歲的她經常和子女外出旅行，最近剛去過聖塔芭芭拉（Santa Barbara）、拉斯維加斯（Las Vegas）等地，目前正計畫去紐約看望孫女一家。

女兒陳清心說，母親每次出行都很開心，「前段時間在聖塔芭芭拉旅行時，子女兒媳陪著她，旁邊老外看了十分羨慕，哪有這麼多年輕人圍著一個老太太，太有福氣了，洋人最多一人陪著一個老人到處走走。」

除了旅行之外，陳吳梅芳堅持給晚輩們編織毛衣，手腳從不停下來，女兒誇她編織的花樣圖案好看，孩子們穿著都很合身。疫情 期間，退休 居家的兒子、女婿陪老人打麻將消磨時間。陳清心說，「媽媽記憶不如以前，但腦子還是很好，打麻將經常會贏，贏錢就請大家一起吃飯。」

問及老人長壽的秘訣，女兒說她日常生活非常規律，早餐喝一杯牛奶，白天吃麵食、蔬菜、蔥蒜和水果，較少吃肉類，多喝茶水，每天睡足八小時，早晚散步，還是一個虔誠的基督徒，時刻保持內心的平安喜樂，「母親喜歡運動健身 ，愛動，希望不會有躺在床上不能動的一天。」

隨著年歲漸長，陳吳梅芳如今聽力開始變差，但她一直堅持看報讀書，關心社會事務，參與社區活動。陳清心說，「每年雙十國慶，母親都會去參加升旗儀式，她腦子好手腳好，每天都活得很快樂。」