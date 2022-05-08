蒙市101歲人瑞四代同堂 獲「好母親」獎

101歲的陳吳梅芳女士，榮獲南加州中國大專院校聯合校友會頒發的「好母親」獎。（陳清心提供）

母親節 將至，蒙特利公園市（Monterey Park）101歲的陳吳梅芳女士，榮獲南加州中國大專院校聯合校友會頒發的「好母親」獎。這位百歲老人四代同堂，膝下四個子女、八個孫兒女、八個曾孫兒女，是一位典型的好媽媽、好婆婆、好岳母。

聯合校友會會長陳啟志表示，101歲的陳吳梅芳是今年母親節表彰大會的亮點。女兒陳清心介紹說，母親是兒孫們學習的榜樣，更是這個大家庭的喜樂精神支柱。這是一個平凡普通的母親，也是一名偉大成功的母親。

1921年出生在中國河南 的陳吳梅芳，畢業於開封女師，1949年隨夫遷居台灣，1986年退休 後移居洛杉磯，她一生持家相夫教子，從無怨言。老伴四年前過世，也是高壽百歲，在世時，陳吳梅芳悉心照顧，女兒說，「媽媽就是大管家，請保母照顧爸爸，也要她同意，我們家都是媽媽說了算，她一直是我們的中心。」

在女兒陳清心的記憶中，多年來母親一直工作、家庭兼顧，「我記得在台灣時，她每天一早騎腳踏車去上班，還要給我們做早飯，很辛苦。」子女出國留學，陳吳梅芳籌集學費、路費，「她一生作決定都是以為孩子利益為主，如今年齡越大反而越不想影響子女生活。」

上世紀80年代初期，兩岸探親尚未通航，為了探望自己多年未見的母親，陳吳梅芳曾一人歷經艱險，途經香港一路輾轉到河南鄉下的老家。陳清心說：「這些在別人看來都是無法想像的事，但母親不怕生命危險，隻身前往，後來她找到外婆時，老人已在三年前去世了，因為兩岸隔絕，母親沒有在第一時間得到這個消息。」

這件事讓陳清心記憶至今，她認為母親個性剛強，不懼困難，教育子女也是如此，相信任何事情只要肯學肯做，就一定會成功。

陳吳梅芳60多歲退休後，移居美國投奔子女，樂觀堅韌的性格，讓她很快適應異國他鄉的生活，為了鼓勵子女努力奮鬥，她提出自己仍可繼續工作。陳清心回憶說：「當時一個哥哥遇到挫折，不願上班，母親就鼓勵哥哥不要氣餒。她甚至以身作則，在家中幫鄰居看孩子，幫我們帶孩子，從未停下忙碌的腳步。」

在處理子女婚姻關係時，陳吳梅芳是一名智慧的母親，她從來不批評女婿、媳婦。陳清心說：「我們的配偶也有不足的地方，但母親一直肯定、稱讚他們，在她的引導下，我們幾個兄弟姐妹的家庭婚姻關係都很和睦。」

從事教育工作的陳吳梅芳不僅是個好母親，還是一名好老師，對學生充滿責任心和愛心。 60多年前教過的一些學生，如今已70多歲，至今還記掛著老師，每次到洛杉磯都會來看望她。