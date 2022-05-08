沉默之聲音 華裔藝術家系列10日線上座談

「沉默之聲音：華裔藝術家系列邀請展」10日晚推出線上座談。（何欣晏提供）

由彼岸文化傳媒集團、何振岱文化研究（美國）基金會主辦，國際女藝術家協會及朱乃正藝術研究中心協辦的「沉默之聲音：華裔 藝術家系列邀請展」10日晚推出線上座談，多位知名藝術家通過作品，分享美國華裔族群深刻且獨特的生活體驗。

何振岱文化研究（美國）基金會負責人何欣晏表示，在美華裔藝術家們將近兩個世紀以來，一直在用自己的藝術語言，表達自己的思考，與各個族群從文化上溝通，邀請具有代表性的華人 藝術家在5月亞太傳統月分享創作和感悟，別有意義。

曹星原擔任本次座談策展人，他是史丹福大學美術史系博士，執教加拿大不列顛哥倫比亞大學(UBC)美術史系、中國美術史研究方向博士和碩士生導師，2014年受聘青海省高端人才引進任美術館副館長，創立並主持朱乃正藝術研究中心。

國際女藝術家協會副會長Ellen Schillace、藝術家唐夢和宋昕將擔任本次講座主講。唐夢先後畢業於北京 電影學院攝影系、紐約大學藝術研究院，明尼蘇達大學藝術創作研究院。作品入選許多國際展覽，並被美國和亞洲等地的專業收藏家和美術館所收藏。曾被美國《明尼蘇達月刊》評選為「最值得關注的藝術家」。2014年明尼蘇達大學授予唐夢百年傑出華人校友獎。

宋昕出生於北京，她將傳統剪紙藝術升級，綜合使用攝影、雜誌、聚酯薄膜、宣紙和其他紙張，她慣常在公共空間和特定場地進行特定裝置，使用懸垂、懸掛、玻璃層壓主題多樣而聞名。作品多樣化，從嬌柔的花卉圖案到城市掠影，無所不剪，也是她長期在紐約生活的寫照。

講座時間：美西時間10日晚間7時至8時。講座鏈接：https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_j_tGttXHR_KPqM9xp2DLtg，Webinar ID 850 8978 5487。