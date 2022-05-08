南加限水是急務 各地差異大

南加用水吃緊，圖中所見奢侈戶外用水行為已受嚴格限制。（Getty Images）

南加地區即將進行強制限水令，但具體如何執行，例如減少多少百分比的的用水，每周僅限在那一天可以為戶外花草澆水，必須由各地方水區及其分包商訂出，並通知轄區內居民。目前大洛杉磯 地區所知的情況是，各地差異很大，而且具體規範和限制規則並未完全公布。

南加大 都會水務局（Metropolitan Water District of Southern California，MWD）日前宣布，自6月1日將實施超級嚴格的限水令，希望大幅減少對「加州供水計畫」（State Water Project）的依賴，並將整體用水減少35%，讓每人每天平均用水降到80加侖，各地方法二選一，要不總量管制，要不就是戶外用水僅限一周一天。

洛杉磯時報報導，但MWD其實只是負責總量分配的上級機構，下面還有六個中級分包商，最大的是洛杉磯市水電局（LADWP），還有歷年最惹爭議的Las Virgenes Municipal Water District，與Inland Empire Utilities Agency、Calleguas Municipal Water District、Upper San Gabriel Valley Municipal Water District、Three Valleys Municipal Water District。

因為加州供水計畫緊縮，而受到影響的南加各地。（南加大都會水務局）

這六個中級機構下面還有數以十計的小包商，負責單一區域的供水。因此真正督察、監控用水的其實是最下層的各城市與地區供水商，南加大都會 水務局只負責限制供水總量，該怎麼執行都是下層機構。下面是六個中階機構的節水計畫：

華人聚居的聖蓋博谷西區Upper San Gabriel Valley Municipal Water District負責Arcadia、Covina、El Monte、Monrovia與South Pasadena，下有26個分包商。但與其他供水區很不一樣的是，他們80%的水來自地下水，只有20%得靠州水。不過，為了避免地下水源枯竭，該區還是會嚴格管制用水，希望分包商將水量減少20%。不過鑒於過去經驗，2014年將每人每天用水量減到200加侖、過去五年再減到140加侖，因此水管區認為這次節水應該也能達成目標。

聖蓋博谷東區的Three Valleys Municipal Water District，是六個中包商唯一已經宣布Level 5緊急狀態的，13個分包商供應Pomona、Walnut與East San Gabriel Valleys，目標是希望將用水減少30%。特別是非常仰賴州水的Claremont與La Verne，更希望以一周一天的方式將用水縮減50%。

洛杉磯市水電局稱，「我們當然知道旱情嚴重」，「但配套方案還在研究」，等到有定論時，才會報告市長賈西提（Eric Garcetti）。這大概是六個中級機構中最多官話的回應了。

洛杉磯縣北邊的Las Virgenes Municipal Water District，往年都是民眾罵得最凶的用水大戶，7萬5000戶平均每戶每天用水227加侖，服務區域包括Calabasas、Agoura Hills、Hidden Hills與Westlake Village，因此經常可在名流富豪家裡看到綠油油的草坪，連在旱季也一樣。

因此Las Virgenes水管局已表態，除了會考慮依門牌單雙號隔日供水，還會派人巡查，嚴禁任由水龍頭開著等浪費行徑，違規者第一次貼單警告，第二次之後累進處罰，超過正常用水量150%三次以上，將會受到供水總量限制。官員雖然輕描淡寫地說，這不是要處罰，但要讓居民知道缺水的嚴重性。

聖伯納汀諾縣的Inland Empire Utilities Agency負責Chino、Fontana與Ontario，每人每天平均用水為170加侖。下有七大分包商，但是各地用水需求非常不同，有些戶外用水量很大、有些是農業灌溉、有些單純就是住家，因此暫時不考慮一體適用的節水規範。同時，該區的用水只有三分之一來自州水，而且在過去100年間大幅改善供水系統的效能，也增加了回收設施，因此希望由分包決定節水方式。

用水超凶的Las Virgenes Municipal Water District。（Las Virgenes Municipal Water District）

・范杜拉縣東南的Calleguas Municipal Water District，區域包括Thousand Oaks、Moorpark、Oxnard與一些縣屬地，每人每天平均用水為165加侖，但天熱時會上升到175加侖。