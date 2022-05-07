南加沙頓海鋰潛在年產量60萬噸 超越全球

BHE Renewables已經在沙頓海建立十座地熱發電廠，熱能正來自鹵水。（BHE Renewables）

加州 能源委員會最新評估指出，沙頓海（Salton Sea）的鋰礦蘊含量足以供應全美國內需求，並且未來還可占全球供應量的40%以上。這對環境已經嚴重惡化的沙頓海來說，不啻為重拾往昔榮光的大好機會。但是當地居民卻不敢期望太高，因為已經不是第一次有廠商希望把當地打造成「鋰谷」（Lithium Valley），但是往往最後都是鎩羽而歸。

鋰谷的夢想或許是沙頓海重拾往日榮光的機會。（Getty Images）

目前已有三家大廠進駐沙頓海周邊，除了Berkshire Hathaway的再生能源公司，還有EnergySource與Controlled Thermal Resources（CTR）。業者樂觀推估，完全商業運轉後，當地鋰礦年產量可達60萬噸，現今全球的總產量也不過40萬噸。不過，最大的難關是，鋰原料現在還必須送到東亞精煉才能用於電池生產，產製一體的美國鋰谷還差很遠。

加州能源委員會最新調查發現，沙頓海的鋰藏量達全球40%。（CNBC）

不過，讓開發商樂觀的原因還有一個，即提煉新技術的問世。新技術的優點在於，利用地下過熱鹵水發電，產生電能之外還能產出鋰原料，廠房之後在將鹵水注回地下補充水量，不過這套流程尚未跨過量產門檻。CTR、Berkshire Hathaway都採用離子交換法，EnergySource則用ILiAD技術，Berkshire Hathaway的十個地熱發電廠改裝完成後就可產出，CTR與EnergySource預計2024年才能商運。

加州已經成立鋰谷委員會（Lithium Valley Commission），廠商與社區都有派代表參加，廠商這邊除了承諾，因為他們本身的人力需求，所以會在當地資助成立高中、學院、大學，社區當然也想爭取城鎮再造經費，讓當地沉寂多年的商業活動重拾生機，只是過往的失敗經驗讓當地社區態度保留。

CTR鋰與地熱複合廠可供應2萬噸鋰給GM。（CNBC）

畢竟新創公司Simbol Materials 2015年大張旗鼓進駐，最後卻悄然偃旗息鼓，當地社群 並未因此獲得重生的教訓仍在心頭。當然，電動車的趨勢確實讓鋰礦需求大增，對照當地高達12%的失業率與嚴重的年輕人口外移，鋰谷的夢想確實可能扭轉局勢，所以正如Calipatria市長Maria Nava-Froelich所說，大家是謹慎地興奮著。