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俄烏戰爭座談 專家：核武威脅非常高

記者張庭瑜／洛杉磯報導
榮譽退休教授克萊爾。（視訊會議截圖）
榮譽退休教授克萊爾。（視訊會議截圖）

俄烏戰爭是自二戰以後最嚴重的歐洲軍事衝突，自今年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，戰事越來越白熱化，俄羅斯軍方多次以核武要脅，但實際發生的機率及背後所隱藏的危機都是未知數。

加州少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）5月6日邀請專家探討「核戰爭的威脅是真的嗎？」邀請世界安全研究榮譽退休教授克萊爾（Michael Klare）、軍備控制協會執行董事金博爾（Daryl Kimball）、烏克蘭周刊總編輯寧卡（Andrew Nynka）從各個角度剖析這場戰爭。

克萊爾表示，俄烏戰爭在未來使用核武的威脅性非常高，這是冷戰之後第一個對全球最具危機性的戰爭。他補充道，核武的使用並不會立刻爆發，現階段更像是普亭為了阻止各國，反對其侵略烏克蘭而使用的震懾手段。但普亭也知道這不是長久之計，所以未來還有造成全球危機的可能性存在。

軍備控制協會執行董事金博爾分析俄烏戰爭的利與弊。（視訊會議截圖）
軍備控制協會執行董事金博爾分析俄烏戰爭的利與弊。（視訊會議截圖）

金博爾則提到，這場戰爭帶來的不只是兩國之間的影響，也間接引發鄰國的戰爭危機，像是中國與台灣之間未能解決的領土問題。美國華府擔心，這場戰爭引發中方對台灣的態度轉變，造成台灣變成亞洲的烏克蘭也是時間問題，因此美國未來可能會提供台灣更多的軍事援助，以及重新部署亞洲及大洋洲區的軍事防禦線，以及與北約軍事聯盟的作戰變化，包括美國對烏克蘭的軍事支援，由防禦性轉變為攻擊力較強的武器，加大軍援力度。

烏克蘭周刊總編輯寧卡。（視訊會議截圖）
烏克蘭周刊總編輯寧卡。（視訊會議截圖）

寧卡則表示，俄羅斯的主要目的是為了達成威懾效果，其中牽涉到北約聯盟的關係。北約聯盟自成立以來，就是為了阻止俄羅斯對歐洲版圖的擴張，此次侵略烏克蘭也是為了打壓北約及美國氣焰。但這場戰爭還不到結束的時候，未來的發展也不確定。

座談會嘉賓與主持人呼籲更多民眾能夠了解，有關俄烏戰爭背後所隱藏的危機，思考這場戰爭背後的意義及可能的後續影響。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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