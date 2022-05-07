洛縣工作場所和學校群聚風險高 K-12確診增數倍

K-12學生和教職員工過去一個月新冠確診病例數量已經增加了四倍多。(本報檔案照)

洛杉磯 縣工作場所和學校的新冠病毒病例近日呈上升趨勢。這個現象也反映洛縣 新冠疫情確診人數連續數周穩定增長的趨勢。洛縣公共衛生主任費若說，過去一個月，K-12學生和教職員工報告的確診病例數量已經增加了四倍多。

在3月21日至27日期間，洛杉磯縣大約有300名小學生和教職員工的新冠病毒檢測 呈陽性。但在4月18日至24日期間，確診數量已上升至約1200人。

衛生官員們也表示，學校和工作場所的傳播風險可能更高。因為這兩個場所是人們通常會在室內群聚至少數小時的地方。

費若4日（周三）也說，「企業、學校、醫療機構和其他組織繼續在促進安全方面發揮關鍵作用。然而，正如我們從過往經驗中學到的那樣，當我們減緩傳播速度，我們就有更好的機會防止悲慘結果發生。」

洛縣已經建立了新冠病毒傳播的早期警報，可以評估傳染風險，將其所需關注度分類為低、中或高。衛生官員認為，目前的工作場所和學校的群體感染數量所需的關注度為中等級別。

洛縣範圍內，上周有108個工作場所報告了新冠病毒聚集性病例，高於前一周的82個。而K-12學校報告的病例則是從前一周的6例增至13例。

費若也說，現在學生和教職員工確診的病例幾乎與2月中旬一樣多。「隨著許多學年末的活動，我們將繼續看到額外的增長，除非人們實施比之前更嚴謹的保護措施。」

總體而言，自上周以來，洛杉磯縣每天報告的新冠感染病例平均增加了28%。確診人數從1764例增加到 2264 例。

按人均計算，洛杉磯縣現在每星期每10萬居民中有157個病例。根據美國疾病控制和預防中心(CDC)的數據，任何100以上的確診數將被歸類為高傳播率。

根據洛杉磯時報搜集的健康數據，加州前一周平均每天確診數低於7,000例。上一周確診數則比前一周增加了約 24%。儘管如此，最近的漲幅仍遠未達到去年12月的高峰期。當時洛杉磯縣的病例每周激增100% 以上，甚至在最糟糕的時期增幅可超過200%。目前的確診率也還遠低於冬季Omicron激增的高峰期。那時，僅洛杉磯縣每天就有近4萬2000例確診。

鑑於目前的情況，費若建議市民在室內活動和其他人接觸時戴上口罩，以幫助阻止新冠病毒在工作場所和學校傳播。她也建議完全接種疫苗的人繼續接種加強針。並且如果符合條件，可以追加施打第二劑加強針。 洛杉磯縣的雇主也必須為在室內工作並與他人密切接觸的員工提供口罩。接觸過病毒的員工和學生應盡快接受檢測，並在室內會接觸到人的場所戴上口罩。

如果一個人在24小時內曾經和有傳播病毒可能性的新冠確診患者共處一室至少15分鐘，他將會被視為有感染風險。衛生局官員也強烈建議，未完全接種疫苗的學生和學校工作人員進行每周檢測。