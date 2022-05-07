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股市崩跌 現在離場已晚 入場嫌早

記者張宏╱洛杉磯報導
美國股市近日跌宕起伏，當你以為低點時，結果還有更低點，6日股市在震盪交易中下跌。三大股指本周全面收低。（路透）
美國股市近日跌宕起伏，當你以為低點時，結果還有更低點，6日股市在震盪交易中下跌。三大股指本周全面收低。（路透）

美國股市近日跌宕起伏，當你以為低點時又有更低點出現，6日股市在震盪交易中下跌。三大股指本周全面收低。普通股民有人嚇壞出售離場，有人躍躍欲試等待進場。但是面對如此跌幅，金融專家表示，現在離場已晚，而進場又為時尚早。動盪之際，保守操作，債券、石油和能源股能適當避險。

5日美股出現大幅拋售。道指下跌逾1000點，以科技股為主的那指下跌近5%。這兩個指數均創下2020年來最大單日跌幅。史指下跌3.56%，為今年第二大跌幅。大家本以為6日（周五）走勢會趨於平穩，結果繼續下跌。史坦普500指數下跌23.51點或0.57%至4123.35點。那斯達克綜合指數下跌173.03點或1.4%至1萬2144.66點。道指下跌98.6點或0.3%至3萬2899.37點，連續第六周下跌。全周科技股表最差，尤其是電商股。亞馬遜和Shopify本周分別下跌約7.7%和11.6%。

金融投資與財富管理專家林日昇表示，股票永遠處於不穩定狀態，現在主要問題是美國通膨不受控，讓大家恐慌，加上烏克蘭和俄羅斯打仗導致油價上漲，人們對未來的不確定性增加。同時中國疫情也導致美國的供應鏈受到直接影響，這些因素都導致股市充滿各種不確定性和揮發性。

他說，美國人現在找工作，一人有兩份工作挑選，加上過去兩年美國發了3萬億給人民，期間很多人沒有從事生產活動，這些都加重了通膨。市場有太多的錢消化不掉，只能用通膨消化。

對於現在股市的走勢，林日昇認為，股票要賣太遲，要買太早。股票現在是合理價格，不貴也不便宜，股票漲需要利息走向明朗，雖然亞馬遜本季度財報低於預期，但是美國500強企業的80%財報比預期高，這說明美國這些公司收益還是很好，他們的股票不需要賣。他預計股票市場現在到年底，史坦普500指數會在4000點到4600點徘徊，不會掉太多，能漲到今年年初水平就不錯了。

因為股票不上不下，所以林日昇重新分配投資比例，他的客戶多以1000萬元資產為基礎，目前將60%到70%的股票減持到50%， 另外25%投資房地產，但不是住宅地產，而是高科技相關的地產項目。另外20%買浮動利息貸款，剩下的5%看客人態度，保守客人可買債券，現在兩年債券是2.7%。激進客人可以賣空20年美國國債，他認為現在債券3.1%不合理，未來五年到七年債券一定賠錢，只是賠多少而已。

他說，股票未來會跑回循環，過去30年，美國股市基本是7%到8%的回報，畢竟全世界只有美國可以投資，美元也不會崩盤，只需要解決通膨。但不是加利息那麼簡單，主要是民眾心理，如果大家感覺沒有通膨，那通膨就會下降了。

曾任職於紐約華爾街投行的楊家淦認為，市場不是很確定，最好觀望。他說，過去兩個月裡，道指史指一半的天數每天的上下範圍都在1%，可謂每天都很波動。TQQQ/SQQQ這些三倍跟蹤那斯達克指數的ETF之前每天成交量身1億元，而6日成交量超過2億。大部分投資者在過去兩個月，對市場不是很確定，傾向做看跌和看漲的短期炒作。

他也認為影響股市跌宕起伏的主要因素是利息、戰爭和中國疫情，這些短期內還是無法確定。尤其科技股衝擊最大，5日暴跌，隔日平盤，以為是底，結果還在跌，如果想入手科技股，現在還不是進場好時機。

楊家淦表示，長期來看股市每段時間都會有跌的時候，但通常幾個月會回升。最近情緒不太一樣，還是要觀察。建議大家可考慮能源股和石油股，這兩類股票未來幾個月還是會往上走，因為能源短缺是一個趨勢。建議大家資金不用全部放入，可拿著現金慢慢等。對於債券，十年債券3.5%是最高點，現在已經3.1%了，如果放不到十年，現在買意義不大。

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