亞裔名人堂母親節音樂會 募款聲援烏克蘭
亞裔名人堂5日舉辦第三屆年度母親節慈善音樂會暨聲援烏克蘭募款餐會，餐會包括十道菜的午餐、名人拍賣和鋼琴家Ed Roth和朋友們的演唱會。活動現場還展示為烏克蘭婦女和兒童運送的救濟箱。
現場粉色主題的花朵和服裝洋溢著母親節節日氛圍。活動邀請曾獲中國「百絕民間藝術金獎」的捏麵人工藝家時振山現場捏面人，其中孫悟空和熊貓最受美中客人歡迎。時振山的女兒時海鳳製作的糖人也獲得大家喜愛。
亞裔名人堂CEO謝明錦（Maki Hsieh）表示，很高興名人堂在母親節和大家再次見面，這次活動舉辦目的不僅是慶祝母親節，同時也為戰火紛飛的烏克蘭婦女和兒童籌款。名人堂是個為亞裔權益發聲的組織，通過舉辦活動增加亞裔在美國曝光度，宣揚亞裔傳統文化。名人堂在7月30日舉辦亞裔節日慶典，希望大家多關注。
SAG-AFTRA 亞太裔美國媒體委員會全國主席Ren Hanami表示，作為名人堂2021年年度十大人物的當選者很高興能參加這樣有意義的活動，展示亞裔在美國社會的影響力。
當天活動重頭戲是邀請九名格萊美獎獎項得主們現場表演，包括鍵盤手Ed Roth，The Eagles樂隊的Joe Walsh、Annie Lennox、Robby Krieger、Red Hot Chili Peppers和其他偶像。加入這場音樂會的還有鼓手Leo Costa（Herb Alpert、Sergio Mendes）、貝斯手 Ric Fierabracci（Chick Corea、Beach Boys）和打擊樂手 Rock Deadrick（Diana Ross、Ziggy Marley）。歌曲包括當代最受歡迎的歌曲和特別表演You'll Never Walk Alone、O mio babbino，Maki Mae現場還演唱了中日民謠「茉莉花」和「櫻花」。
亞裔名人堂成立於2004年，旨在通過提升亞裔在美國和世界上的貢獻來克服反亞裔偏見。名人堂每年重頭戲是年度十大人物，武術偶像李小龍、奧運選手克里斯蒂山口等人，都是名人堂十大人物的入選者。亞裔名人還籌款支持仇恨犯罪倖存者的腦外傷康復，促進反仇恨犯罪的正義，並為ESL、特殊需求和多元化研究員提供團隊成員獎學金。名人堂還發布有聲讀物、電影、遊戲、音樂和播客中製作跨文化內容。更多信息請訪問 www.asianhalloffame.org。
上一則
貸款利率再升0.125% 創13年以來新高
下一則
FB留言