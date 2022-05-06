亞裔名人堂母親節音樂會 募款聲援烏克蘭

（左二至右二依次是）亞裔名人堂董事會成員CEO謝明錦、董事Lily劉、董事Monster Products創始人/首席執行官Noel Lee、亞裔名人堂創始人Karen Wong、Ren Hanami和亞市警察合影。（記者張宏／攝影）

亞裔 名人堂5日舉辦第三屆年度母親節 慈善音樂會暨聲援烏克蘭 募款餐會，餐會包括十道菜的午餐、名人拍賣和鋼琴家Ed Roth和朋友們的演唱會。活動現場還展示為烏克蘭婦女和兒童運送的救濟箱。

亞裔名人堂CEO謝明錦（Maki Hsieh）以歌手的身分在現場演唱。（記者張宏／攝影）

現場粉色主題的花朵和服裝洋溢著母親節節日氛圍。活動邀請曾獲中國「百絕民間藝術金獎」的捏麵人工藝家時振山現場捏面人，其中孫悟空和熊貓最受美中客人歡迎。時振山的女兒時海鳳製作的糖人也獲得大家喜愛。

亞裔名人堂CEO謝明錦（Maki Hsieh）表示，很高興名人堂在母親節和大家再次見面，這次活動舉辦目的不僅是慶祝母親節，同時也為戰火紛飛的烏克蘭婦女和兒童籌款。名人堂是個為亞裔權益發聲的組織，通過舉辦活動增加亞裔在美國曝光度，宣揚亞裔傳統文化。名人堂在7月30日舉辦亞裔節日慶典，希望大家多關注。

捏麵人工藝家時振山（右）現場捏麵人，他的女兒時海鳳製作的糖人也獲得大家喜愛。（記者張宏／攝影）

SAG-AFTRA 亞太裔美國媒體委員會全國主席Ren Hanami表示，作為名人堂2021年年度十大人物的當選者很高興能參加這樣有意義的活動，展示亞裔在美國社會的影響力。

SAG-AFTRA 亞太裔美國媒體委員會全國主席 Ren Hanami手拿中國捏麵人。（記者張宏／攝影）

當天活動重頭戲是邀請九名格萊美獎獎項得主們現場表演，包括鍵盤手Ed Roth，The Eagles樂隊的Joe Walsh、Annie Lennox、Robby Krieger、Red Hot Chili Peppers和其他偶像。加入這場音樂會的還有鼓手Leo Costa（Herb Alpert、Sergio Mendes）、貝斯手 Ric Fierabracci（Chick Corea、Beach Boys）和打擊樂手 Rock Deadrick（Diana Ross、Ziggy Marley）。歌曲包括當代最受歡迎的歌曲和特別表演You'll Never Walk Alone、O mio babbino，Maki Mae現場還演唱了中日民謠「茉莉花」和「櫻花」。

亞凱迪亞兩名警察也出席活動，並手舉中國捏麵人。（記者張宏／攝影）

亞裔名人堂成立於2004年，旨在通過提升亞裔在美國和世界上的貢獻來克服反亞裔偏見。名人堂每年重頭戲是年度十大人物，武術偶像李小龍、奧運選手克里斯蒂山口等人，都是名人堂十大人物的入選者。亞裔名人還籌款支持仇恨犯罪倖存者的腦外傷康復，促進反仇恨犯罪的正義，並為ESL、特殊需求和多元化研究員提供團隊成員獎學金。名人堂還發布有聲讀物、電影、遊戲、音樂和播客中製作跨文化內容。更多信息請訪問 www.asianhalloffame.org。