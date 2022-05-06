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中駐美大使秦剛：美國是時候取消對中加徵關稅了

美版無間道 聯邦探員勾結黑幫 30罪成立

編譯組／綜合報導
聯邦國土安全部HSI探員，與黑幫勾結收受賄賂的內幕被法院公開。（ICE網站）
聯邦國土安全部HSI探員，與黑幫勾結收受賄賂的內幕被法院公開。（ICE網站）

48歲的西奈羅（Felix Cisneros Jr.）原本是個同僚間頗孚人望的聯邦探員，但聯邦法院陪審團5月3日的裁定，卻完全顛覆了他的形象。過去十多年，他不但與黑幫勾結，洩漏與竄改聯邦管制資料，還夾帶不法人士進入美國，30項罪名全都有罪。

儘管律師抗議，但面無表情的西奈羅，交出他的領帶、腰帶與夾克，然後被法警直接押進聯邦監獄。

曾擔任臥底 屢破重案

西奈羅的故事，其實只是美國黑幫如何勾搭上聯邦探員的縮影。不為人知的角落，可能還有更多黑道正在想方設法收買執法人員，不管是性招待、豪華旅程，美酒與金錢，只要能拿的出手的都能給，條件只有一個，「替我辦事」。而西奈羅背叛執法人員誓詞的最大動機，是入不敷出，缺錢花用，信用卡都被刷爆，最終走向不歸路。

西奈羅成長於洛杉磯縣拉朋地（La Puente），陸軍服役四年後加入海關暨邊境保護局（CBP），自1996年起就長期擔任邊境巡邏隊員。最後成為國土安全調查處（Homeland Security Investigations，HSI）探員，大部分時間擔任臥底，且屢次破獲重案，查獲無數毒品。至此，這還是個美國有為青年的成功故事，但一切從2008年開始，變調成為「黑白無間道」。

2008年西奈羅認識了富有的移民Levon Termendzhyan，然後幫他偽造證明，讓一名不法人士返回美國。自此之後，靠著Levon Termendzhyan的介紹，西奈羅認識了本劇的大魔頭撒席恩（Edgar Sargsyan），白天是在比佛利山設有辦公室的律師，往來的都是名流、政客，但晚上卻是黑幫老大，身邊盡是罪犯與墮落政府官員，靠錢收買了一批各級執法單位的警察、聯邦探員，為他「解決問題」。

財務危機 走上不歸路

2015年，西奈羅終於爬到了撒西恩可利用的位置，因此撒西恩開始不定期要求，西奈羅提供聯邦管制資料，換取一些小錢零花。最後，當撒席恩的德國同夥入不了境時，西奈羅終於開始拿到第一筆大錢，竄改聯邦資料、消除前科紀錄的代價是3萬元。但西奈羅不知道的是，黑吃黑不是虛構，德國同夥匯給撒席恩的可是8萬元，然後5萬進了撒席恩口袋。

之後，為了逃避追查，撒席恩就固定利用洛杉磯縣格蘭岱(Glendale)市警局的緝毒探員John Saro Balian當中間人，透過他傳達任務給西奈羅，也透過他拿錢給西奈羅。撒席恩得知西奈羅欠了一大筆卡債，房屋面臨拍賣危機，因此撒席恩以私人貸款為名，陸陸續續給了西奈羅9萬多元，幫他解除財務危機。

接下來的發展就如寫好的劇本一樣，撒席恩說東，西奈羅就不敢往西。兩人簡訊還出現一段奇異的對話，西奈羅跟撒席恩說，「神會看顧你，聯邦探員也會」(God is looking over you, and so are the feds.)。之後，撒席恩不定期招待西奈羅與中間人前往拉斯維加斯，夜店、性招待、吃好住好，西奈羅則幫撒席恩接人，包括從墨西哥偷渡不法人士，只是有時成功、有時失敗。

不過，當撒席恩被捕且認罪後，事情卻急轉直下。為了換取減刑，撒席恩開始出賣同夥，並且牽扯出另一位聯邦調查局探員也是拿撒席恩的錢，替老闆辦事。該聯調局探員已因另案被起訴，當庭辯稱無罪。

撒席恩翻供，稱給西奈羅的貸款原來是賄賂，招待變成交換條件。撒席恩的恥度破表，西奈羅的律師看不下去，向陪審團哀求，稱撒席恩是個天生騙子，就算在法庭宣誓過照樣說謊，撒席恩對西奈羅的指控全非事實。不過，最後沉默交出一切，跟著法警步出法院的西奈羅，其實已經用行動說明了一切。30項重罪都成立，他應該會在大牢裡待上很久。

邊境 貸款 洛杉磯

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