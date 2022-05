美版無間道 聯邦探員勾結黑幫 30罪成立

聯邦國土安全部HSI探員,與黑幫勾結收受賄賂的內幕被法院公開。(ICE網站)

48歲的西奈羅(Felix Cisneros Jr.)原本是個同僚間頗孚人望的聯邦探員,但聯邦法院陪審團5月3日的裁定,卻完全顛覆了他的形象。過去十多年,他不但與黑幫勾結,洩漏與竄改聯邦管制資料,還夾帶不法人士進入美國,30項罪名全都有罪。

儘管律師抗議,但面無表情的西奈羅,交出他的領帶、腰帶與夾克,然後被法警直接押進聯邦監獄。

曾擔任臥底 屢破重案

西奈羅的故事,其實只是美國黑幫如何勾搭上聯邦探員的縮影。不為人知的角落,可能還有更多黑道正在想方設法收買執法人員,不管是性招待、豪華旅程,美酒與金錢,只要能拿的出手的都能給,條件只有一個,「替我辦事」。而西奈羅背叛執法人員誓詞的最大動機,是入不敷出,缺錢花用,信用卡都被刷爆,最終走向不歸路。

西奈羅成長於洛杉磯 縣拉朋地(La Puente),陸軍服役四年後加入海關暨邊境 保護局(CBP),自1996年起就長期擔任邊境巡邏隊員。最後成為國土安全調查處(Homeland Security Investigations,HSI)探員,大部分時間擔任臥底,且屢次破獲重案,查獲無數毒品。至此,這還是個美國有為青年的成功故事,但一切從2008年開始,變調成為「黑白無間道」。

2008年西奈羅認識了富有的移民Levon Termendzhyan,然後幫他偽造證明,讓一名不法人士返回美國。自此之後,靠著Levon Termendzhyan的介紹,西奈羅認識了本劇的大魔頭撒席恩(Edgar Sargsyan),白天是在比佛利山設有辦公室的律師,往來的都是名流、政客,但晚上卻是黑幫老大,身邊盡是罪犯與墮落政府官員,靠錢收買了一批各級執法單位的警察、聯邦探員,為他「解決問題」。

財務危機 走上不歸路

2015年,西奈羅終於爬到了撒西恩可利用的位置,因此撒西恩開始不定期要求,西奈羅提供聯邦管制資料,換取一些小錢零花。最後,當撒席恩的德國同夥入不了境時,西奈羅終於開始拿到第一筆大錢,竄改聯邦資料、消除前科紀錄的代價是3萬元。但西奈羅不知道的是,黑吃黑不是虛構,德國同夥匯給撒席恩的可是8萬元,然後5萬進了撒席恩口袋。

之後,為了逃避追查,撒席恩就固定利用洛杉磯縣格蘭岱(Glendale)市警局的緝毒探員John Saro Balian當中間人,透過他傳達任務給西奈羅,也透過他拿錢給西奈羅。撒席恩得知西奈羅欠了一大筆卡債,房屋面臨拍賣危機,因此撒席恩以私人貸款 為名,陸陸續續給了西奈羅9萬多元,幫他解除財務危機。

接下來的發展就如寫好的劇本一樣,撒席恩說東,西奈羅就不敢往西。兩人簡訊還出現一段奇異的對話,西奈羅跟撒席恩說,「神會看顧你,聯邦探員也會」(God is looking over you, and so are the feds.)。之後,撒席恩不定期招待西奈羅與中間人前往拉斯維加斯,夜店、性招待、吃好住好,西奈羅則幫撒席恩接人,包括從墨西哥偷渡不法人士,只是有時成功、有時失敗。

不過,當撒席恩被捕且認罪後,事情卻急轉直下。為了換取減刑,撒席恩開始出賣同夥,並且牽扯出另一位聯邦調查局探員也是拿撒席恩的錢,替老闆辦事。該聯調局探員已因另案被起訴,當庭辯稱無罪。

撒席恩翻供,稱給西奈羅的貸款原來是賄賂,招待變成交換條件。撒席恩的恥度破表,西奈羅的律師看不下去,向陪審團哀求,稱撒席恩是個天生騙子,就算在法庭宣誓過照樣說謊,撒席恩對西奈羅的指控全非事實。不過,最後沉默交出一切,跟著法警步出法院的西奈羅,其實已經用行動說明了一切。30項重罪都成立,他應該會在大牢裡待上很久。