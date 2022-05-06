休士頓國際電影節 南加華裔混血兒 獲最佳女新人獎

南加華裔混血兒凱拉珀漢(Kayla Bohan)獲得第55屆休士頓國際電影節，最佳新人女演員雷米金獎。（凱拉珀漢提供）

南加華裔混血兒凱拉珀漢(Kayla Bohan)，日前獲得第55屆休士頓 國際電影 節(WorldFest-Houston International Film Festival)最佳新人女演員雷米金獎(Gold Remi Award)。

休士頓國際電影節由國際電影藝術協會於1961年8月創辦，與舊金山國際電影節、紐約電影節是北美洲最早創辦的三大電影節。休士頓國際電影節頒發的獎項都被稱為「雷米獎」（ Remi）， 雷米獎以弗雷德里克·雷明頓（Frederic Remington）的名字命名。

「雷米大獎」（Grand Remi）將授予每個主要比賽類別的最高獲勝者。在每個比賽類別中，又有多個子類別；每個子類別又分別授予雷米白金獎（Platinum Remi Award)、雷米金獎、雷米銀獎、雷米青銅獎和評審團特別獎。11歲的凱拉在電影「Harper」裡的出色表現獲得最佳新進女演員雷米金獎。

凱拉珀漢說，頒獎典禮當晚恰巧是她12歲生日，電影裡她飾演一個突然失去單身父親，被迫與酗酒的阿姨一起住在破舊家庭農場的11歲女孩，電影裡最難表達的情緒，是那種難以逃脫命運的無力感，看着觀眾在觀看影片時和她一起歡笑，一起流淚，感覺特別有成就感。該片導演 Kate Bohan也獲頒傑出導演獎，她也為她感到高興。

凱拉珀漢是中美混血，在洛杉磯出生長大，是演員、歌手和品牌代言人。2017年，凱拉珀漢出演美國長篇故事電影「KAYLA」，與美國男演員Joe Estevez & Kyle Devero，及中國電影藝術家呂麗萍對戲，憑此獲得多項國際最佳女演員大獎，一鳴驚人。「KAYLA」為她贏得2018 年洛杉磯電影節最佳童星女演員、荷蘭Nviff國際電影節公共形象獎等眾多大獎。