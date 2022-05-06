新書「爾灣華裔紀實」 寫下移民故事

郭氏家族基金會主席郭宗信暢談移民美國50年心得。（本報記者／攝影）

居民總數超過32萬人的爾灣市，亞裔 比率已增至45%，市政府4日與南海岸中華文化中心合辦《爾灣華裔 紀實》新書發表會，作為慶祝亞太裔傳統月的正式活動，並表彰50年來華裔對促進爾灣及周邊社區蓬勃發展的貢獻。

由南海岸中華文化中心以中、英文發行的《爾灣華裔紀實1971-2021》，紀錄大爾灣地區華人移居美國成家立業及回饋社區的事蹟，全書分六個章節，共收錄30個社團及70多位慈善家、社區領袖及藝術文化人的故事。新書發表會在市政大廳舉行，吸引了300餘位中外人士到場祝賀。

《爾灣華裔紀實》新書發表會在市議會舉行，並以直播方式讓無法入場的來賓線上參與。（南海岸中華文化中心提供）

爾灣市副市長郭正明在開場致詞時指出，50年前爾灣建市時，沒有人想到亞裔居民會成為爾灣市主流，今天五名市議員中有三位是亞裔，市經理祁志豪也是華裔，學區委員會中也有一位華裔教委余凱澤，南海岸中華文化中心為慶祝建市50週年而出版《爾灣華裔紀實》一書，更彰顯出華裔移民在美國社會所留下的軌跡。

南海岸中華文化協會理事長郭俊良說，這本書只是一個開始，他邀請作者們到南海岸中華文化中心，向學生們講述更多的故事，激勵下一代發揮創意，傳承華裔在美國的紀錄。

《爾灣華裔紀實》編輯委員會共同主席方光梅表示，自從新冠疫情引發仇亞情緒以來，許多華裔心理上免不了戰戰兢兢，出門時還得擔心因亞裔身分而遭受莫名其妙攻襲。此次在爾灣市政府舉辦新書發表會，鼓勵亞裔移民為自己發聲，預期這本書的影響力將會與日俱增。

曾任教爾灣加大 的John Liu博士，應邀自北加州來參加新書發表會，他表示，《爾灣華裔紀實》不僅是華人的故事，也是美國歷史的一部分。這本書裡收集了許多個人與社團的故事，更重要的是，這本書反映出整個社區多元化的樣貌。他以前在爾灣加大教授亞美研究課程時，總會讓學生訪問家中的長輩，因為華裔要從家庭開始，記錄自己的故事，否則就如同放棄了敘事主導權，讓旁人給華裔下定義。《爾灣華裔紀實》是個創舉，他希望今後有更多類似的出版品，繼續講述美國華人的故事。

爾灣加大歷史系教授陳勇也致詞說，記憶維繫著身分認同，現在美國華裔約有540萬人，他們來自不同地區及文化，生活圈也早已跨出華埠，華裔歷史紀錄不僅是為下一代維持共同的記憶，也有助於在仇亞裔風潮下，展開跨族裔合作的契機。

自緬甸移民來美50年的慈善家郭宗信表示，美國是移民組成的國家，這本書中也有許多移民的故事，講述他們在新世界中如何求生存、接納新思想、並融合不同文化的經歷。他在1980年搬到爾灣，跟著三個子女學習美國文化，不但熟記加州21座修道院的名字，還學習擔任少年足球賽裁判，參與本地公立學校的PTA。

以《落葉歸根》聞名全球的醫師作家馬嚴君玲說，由於從小在家受到繼母的歧視，她來美國留學，才體驗到何謂公平待遇，雖然她是外國人，仍然在橙縣取得醫師資格。原以為專業成就已得到父母的認可，卻在繼母的喪禮上，面對令她震憾的事實，為了走出低潮而寫出《落葉歸根》，她用這本書帶來了的意外版稅收入，成立落葉歸根基金會，並於去年捐款3000萬給爾灣加大，因為她相信回饋社區之舉「永遠不嫌晚」！