亞裔月美食登場 新秀廚師展身手

蟹肉湯很鮮美。（記者張宏╱攝影）

亞裔 傳統月，看亞裔廚師新秀展示亞洲美食 力量。日美文化會館（Japanese American Cultural & Community Center，簡稱JACCC）即日至25日，舉辦為期四周的亞裔新人廚師美食品鑑會，邀請來自越南 、韓國和日本的亞裔廚師新秀，現場展示他們的廚藝，讓食客們感受亞裔美食新勢力。

影音來源：記者張宏

日美文化會館變身秘密快閃餐廳，從3日至25日舉辦亞裔新秀廚師美食品鑑會。David Nguyen、Kevin Lee、Tway Nguyen、Chris Ono帶來不同風味主題的美食，每個晚上會服務兩批客人，每批客人人數限定在24人。雖然五道菜的票價是180元並不便宜，但是很多場次很快就售罄。作為開局的越南裔廚師David Nguyen在French Laundry和Club33餐廳工作多年，這次他根據他在越南的童年和美國的成長經歷打造五道美食。 焦糖布丁澆上越南冰咖啡，吃起來齒頰留香。（記者張宏╱攝影）

和一般美食活動只提供樣品美食不同，這次品鑑會就像在高級餐廳就餐一樣。現場根據食物主題佈置了充滿海洋風格的元素，比如藍色的桌布、燈籠、餐巾的貝殼裝飾等。食客來自四面八方，涵蓋各個族裔，雖然彼此都是陌生人，但是美食讓大家在這裡相聚，坐在一起品嚐美食，分享各自對美食的看法，氣氛非常熱鬧。 作為開局的越南裔廚師David Nguyen（中）在French Laundry和Club33餐廳工作多年。（記者張宏╱攝影） 百香果汁生蠔。（記者張宏╱攝影）

每完成一道菜會有服務生端出來，David Nguyen會介紹這道料理的出處和烹飪做法。他的第一道料理是來自他在越南難民營的記憶，由百香果汁調味的生蠔，第二道是螃蟹湯，口感鮮美，宛如置身在大海中。第三道菜是炭烤牛肉里脊和時蔬沙拉，一名越南食客表示，吃到第三道菜，就已經感覺180元花的很值得，里脊肉感鮮嫩，配上檸檬胡椒鹽調料更是美味。

第四道菜是薑汁香蔥龍蝦配蒜汁麵，這道菜對於華人絕對不陌生，華人鄭先生專門從UCLA方向來參加這次品鑑會，他說，這道是他認為整晚最佳，本身就很喜歡的麵食和龍蝦，食材就已經得分，且廚師在醬汁上弄得恰到好處。

最後的甜品是焦糖布丁澆上越南冰咖啡，吃起來齒頰留香，為當晚美食畫上完美句號。幾乎每道菜大家都全部吃光，且搭配三得利的各種酒類，更是讓大家吃得盡興。一名越華裔食客表示，他後悔只買一晚的票，下次應該買兩晚，品嚐不同廚師的美味料理。

詳情可登錄https://jaccc.org/events/category/culinary。