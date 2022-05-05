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洛城新語／卡魯索能治好遊民問題？

洛城新語

洛杉磯市長選舉周一舉行候選人電視辯論會，民調領先的地產業富商卡魯索(Rick Caruso)誇口開支票，上任後將建3萬床臨時安置中心，一年內新建每戶20萬元住宅，安置遊民巷(Skid Row)遊民，「如果做不到，可把我轟出市長辦公室」。

卡魯索曾砲轟洛市治安敗壞之極，說他拜訪選民時，有家長抱怨孩子晚上必須睡地板，以避免流彈射進屋內喪生。這位長期無黨籍、競選前才登記為民主黨籍的候選人志在必得，讓人聯想當年共和黨朱利安尼當選紐約市長，成功整頓紐約市治安和破敗頹廢的往事。

有42億美元身價、富比世2021年全球富豪排名第680位的卡魯索，是政治素人。他挑治安、遊民議題主打，抓到選民痛處。不僅洛市這些問題嚴重，南加各市和美西各州，或民主黨長期主政的都會，如紐約、芝加哥、費城等，都面臨相同病症，讓人對川普治國爭議後，再度對富豪從政高度關注。

加州治安敗壞，和民主黨極左進步派如洛縣檢察長賈斯康等推動的「善政」，如偷竊950元以下不坐牢、釋放輕罪犯、縱容毒品、放寬假釋等息息相關。而遊民問題如今成美國的笑話，也是各大都會區的不治之症。

卡魯索誇口整頓遊民，也是洛縣各華裔聚居城市恐懼的議題。它非常棘手，政客只能擊鼓傳花，很難從根本解決問題。

因為一，洛市估計有4.4萬遊民，遊民巷只是最嚴重「景點」之一。加州遊民估計逾16萬，民主黨主政下，對待遊民已到放縱地步，加上氣候沒有嚴寒冬天，吸引全美遊民來加州。

近三年，州府撥款130億元收容安置，遊民問題沒解決，反而更嚴重。除了洛市，舊金山、奧克蘭、柏克萊等都成「遊民之都」，外人看了怵目驚心。

二，部分遊民不是收容安頓就能解決問題。多數遊民追求自由，習於漂泊，甚至有濫用藥物、毒品等問題，帶來治安、搶劫和髒亂。政府即使編預算照顧，但很難免費照顧所有遊民一輩子，反而吸引更多遊民，拖垮財政。

再說，過去案例證明，收容所管理對遊民難起約束作用；他們想來就來，想走就走。而20萬元低價住宅對遊民照樣是買不起的天價。卡魯索用房地產開發商觀點看問題，既難治標，遑論治本。

三，遊民是西方國家通病，部分遊民是身不由己，日本、台灣也出現遊民群體，政府出手能幫助輔導這部分遊民。但更多遊民有精神病，或崇尚自由，不受拘束、不願工作、寧願流浪，並非建收容床位或低價住宅能解決。

民主法治國家無法強制取締遊民，無法強制勞動，遊民問題蔓延像城市之癌，侵蝕都會區，只能適度控制，無法徹底清理，因為遊民也有人權和選擇流浪的權利。這些都限制住政府政策只能軟性輔導，無法硬性驅逐，何況至少有半數選民是同情弱勢的人道主義者，政客只能懷柔治理。卡魯索如能當選，治理遊民能否成功，成敗也將全美關注。

遊民 民主黨 加州

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