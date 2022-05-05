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黃泰平角逐議員 期望改善蒙特利公園市

記者張庭瑜／蒙特利公園市報導
聖蓋博谷水區理事黃泰平（中）拜訪世界日報，獲得世報社長于趾琴（右）接待。（記者張庭瑜／攝影）
聖蓋博谷水區理事黃泰平（中）拜訪世界日報，獲得世報社長于趾琴（右）接待。（記者張庭瑜／攝影）

聖蓋博谷水區理事黃泰平（Thomas Wong）決定轉換跑道，角逐蒙特利公園市第一區市議員一職。在蒙市出生和長大的他，決定參選站在第一線，他表示希望能給地方注入活水，讓大家看到不一樣的蒙市。

黃泰平在擔任聖蓋博谷水區理事前，曾先後擔任前州眾議員伍國慶和加州主計長余淑婷的幕僚，以及蒙特利公園市環境委員會委員和蒙市商會前理事。他在水局的任內有效的改善用水問題，在廣泛建設基礎設施之餘，參與支持當地關鍵基礎設施的投資、節水技術和項目，讓當地的用水問題得到很大的改善，也讓他得到選民支持贏得理事的職位。

黃泰平提到參選其實是受爸媽的影響，他父母都來自台灣，熱衷為華人社區服務，他在耳濡目染之下，默默種下了為民服務的種子。

在大學時他在主修氣候變化的同時，選修經濟學，也開啟了他對公共政策的興趣，並在研究所時就讀公共政策。他在經過多年為大眾服務的經歷之後，此番決定回到從小生長的蒙特利公園市參選市議員，為家鄉盡一份心力。

黃泰平指出，蒙市是個多元化城市，包含不少華人居民，許多新一代華人移民初來乍到時，語言障礙導致他們無法獲得一些基本服務。他表示若當選，希望未來能在市議會上確保資源整合，並與當地產業廣建夥伴關係，和繼續鼓勵更多說中文的人成為市府工作人員，確保蒙市能即時性的透過他們的母語，提供給民眾所需的文件和資源。

提到未來的抱負，他表示，在過去一年中由於疫情關係，仇視亞裔的犯罪率上升很多，也造成許多中小企業營運困難。他若當選希望幫助這些商家走出困境，從降低成本或檢查關鍵成本開始，解決住房成本以及租金方面等問題，並對基礎設施道路建設進行投資，以增加交通流量帶進人流，進而給予許多企業擴大，建設的機會，幫助擴大客戶群。

蒙市身為華人大城，許多洛縣最好的中餐廳都座落於此，黃泰平說，將會好好利用這個特點，以這些資產為基礎，成為蒙市賣點之一，進而幫助其他類似產業發展。他並希望吸引結合商業和住宅的開發項目，讓更多人流進來蒙市。

能夠說流利國語的黃泰平，擁有洛杉磯加州大學（UCLA）經濟學學士，和南加州大學（USC）公共管理碩士學位。

加州大學 華人 蒙特利公園

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