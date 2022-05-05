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加州沿海貝類毒素超標 食用重則致命

記者邵敏／綜合報導
衛生官員呼籲，加州沿海貝類毒素超標，食用恐患嚴重疾病，甚至死亡。(Unsplash.com)
衛生官員呼籲，加州沿海貝類毒素超標，食用恐患嚴重疾病，甚至死亡。(Unsplash.com)

不少南加華人喜歡去海邊捕撈一些可食用的貝類、海鮮，但現在要注意了，這些貝類的毒素含量已達到危險水平，可能會使人患上嚴重疾病，甚至死亡。衛生官員呼籲，在接下來的半年內，不要食用在加州海岸捕獲的貝類。

但商業捕獲的貝類在銷售前，會定期針對毒性水平進行檢測，民眾可以放心在超市購買並食用。

加州政府及地方衛生官員指出，由於毒素含量增高，人們在加州海岸捕獲的貽貝、蛤蜊和所有扇貝，如果食用的話，可能會患嚴重疾病，而且烹飪也不會破壞毒素。南加范杜拉縣（Ventura County）環境衛生部門指出，在海岸採集的樣本檢測結果顯示，貝類所含的軟骨藻酸（domoic acid）含量已達到危險水平，人們食用這些貝類，可能會導致麻痺性貝類中毒（paralytic shellfish posoning）。

麻痺性貝類中毒會影響人們的中樞神經系統，在食用受污染的貝類幾分鐘後，就會導致口腔和指尖刺痛，隨後出現平衡紊亂、肌肉協調障礙、口齒不清和吞嚥困難。嚴重情況下，中毒的人可能會遭受完全的肌肉麻痺和窒息而死。軟骨藻酸中毒的症狀，會在食用有毒海鮮半小時內出現，包括嘔吐、腹瀉、腹部絞痛、頭痛和頭暈。一些嚴重的患者，可能會出現支氣管分泌物過多、呼吸困難、精神錯亂、定向障礙、癲癇發作、昏迷和死亡。

麻痺性貝毒是一種神經毒素，其毒理與河豚毒素相似，屬於嚴重的貝毒之一，因其強烈的毒性，經常造成消費者中毒死亡事件。根據加州公共衛生局數據，自1927年以來全州共記錄了521例麻痺性貝類中毒病例，其中32人死亡。

當局此次對消遣性貝類捕撈所得的貽貝年度檢疫規定，於5月8日（周日）生效，檢疫要求將至少持續到10月31日。這項檢疫適用於公眾在加州海岸任何地方捕獲的所有貽貝，但不包括商業捕撈的貝類。衛生官員表示，在加州海岸捕獲的貝殼只能作為誘餌出售，但必須在明顯的標籤上註明。

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