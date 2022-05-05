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疫情下分心車禍增12% 但加州表現良好

記者張庭瑜／綜合報導
開車傳簡訊。（Erie Insurance截圖）
開車傳簡訊。（Erie Insurance截圖）

近年在疫情的影響下，大家開車出門的機率也減少很多，根據統計202年的駕駛死亡人數，相比往年也降低很多，除了一項危險駕駛─分心駕駛卻增加12%。加州在分心駕駛一事上表現良好，為死亡人數最少的第六個州。

國家公路交通安全管理局（NHTSA） 將分心駕駛定義為駕駛用到任何轉移注意力的活動，包括吃東西、說話，調整GPS。而最容易分心的是開車時同時發簡訊，因為這會讓你的視線離開道路數十秒鐘到一分鐘不等。

根據NHTSA的數據顯示，2020年共有3142人在分心駕駛造成的車禍中喪生，相比往年增加12%。

NHTSA表示，傳送或查看簡訊會使視線從道路上移開至少五秒鐘，而以55哩時速行駛時，這就像閉著眼睛駕駛整個足球場一樣。”

MoneyGeek 分析NHTSA 所公佈出來的分心駕駛數據，以找出哪些州的分心駕駛問題最大。他們同時查看了交通統計局的高速公路使用數據，來分析排名。

以下是MoneyGeek 排名出來因分心駕駛死亡率最高的州依次為：

1.新墨西哥

2.路易斯安納

3.堪薩斯

4.肯塔基

5.夏威夷

因分心駕駛造成死亡人數最少的州分別為：

1.羅德島

2.密西西比

3.華盛頓

4.內華達

5.康乃狄格

6.加利福尼亞

羅德島州在2020年僅發生四例與分心駕駛有關的死亡事件。新墨西哥州則發生276例相關死亡事件。

全美最大的兩個州德州與加州，加州是死亡率最低的州之一，平均每10億哩只有0.35％發生機率。

若想了解更多MoneyGeek的分析數據，可訪問https://www.moneygeek.com/insurance/worst-states-for-distracted-driving/。

加州 新墨西哥州 車禍

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