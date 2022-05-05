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玉山科技協會 5/14線上解析好萊塢

 【洛杉磯訊】
南加玉山科技協會訂5月14日（星期六）美西時間下午7點，舉辦「銀幕後面，好萊塢在紅些什麼？」 線上講座。（南加玉山科技協會提供）
南加玉山科技協會訂5月14日（星期六）美西時間下午7點，舉辦「銀幕後面，好萊塢在紅些什麼？」 線上講座。（南加玉山科技協會提供）

南加玉山科技協會訂5月14日（星期六）美西時間下午7點，舉辦「銀幕後面，好萊塢在紅些什麼？」（What’s so Hot Behind the Scene in Hollywood?） 線上講座，歡迎業界內的影人、電影愛好者、或是想要一窺電影魔術神秘面紗的觀眾一齊上線參加。 

南加玉山科技協會指出，電影是集科技和藝術的大成。在疫情影響下，好萊塢的電影製作流程發生了什麼變化？好萊塢現在最熱門的技術是什麼？該會邀請幾位在好萊塢一級戰區的台灣工作者，分享近年電影電視製作上看見的趨勢。除了從拍攝、視覺特效、聲音後製等方面深入討論，也會科普好萊塢電影製作流程大方向。活動以中文為主。

講者包含Scanline VFX資深合成師陳敦恩，他經手的好萊塢鉅作包含曼達洛人、玩命關頭系列、星際爭霸戰系列等等。Glassbox創辦人王政堯，他曾參與曼達洛人S2和權力遊戲S6等多項虛擬製作（virtual production)。奧斯卡科學技術獎得主馬萬鈞，他的研究被用在哈比人系列，和猩球崛起系列等耳熟能詳的電影。陳彥竹，魂囚西門和預支未來的配樂作曲家，美國獨立音樂最佳影視及電玩配樂獎得主。身兼主持人的最後一位講者，是南加玉山科技協會理事、Ambidio 的共同創辦人吳采頤，她日前成為美國影藝學院科學技術獎委員會成員。

南加玉山科技協會網址：https://www.scmj.org/news/whats-so-hot-behind-the-scene-in-hollywood；

線上報名連結：https://www.eventbrite.com/e/whats-so-hot-behind-the-scene-in-hollywood-tickets-317247855877?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb。

電影 好萊塢 南加

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