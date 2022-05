玉山科技協會 5/14線上解析好萊塢

南加玉山科技協會訂5月14日(星期六)美西時間下午7點,舉辦「銀幕後面,好萊塢在紅些什麼?」 線上講座。(南加玉山科技協會提供)

南加 玉山科技協會訂5月14日(星期六)美西時間下午7點,舉辦「銀幕後面,好萊塢 在紅些什麼?」(What’s so Hot Behind the Scene in Hollywood?) 線上講座,歡迎業界內的影人、電影 愛好者、或是想要一窺電影魔術神秘面紗的觀眾一齊上線參加。

南加玉山科技協會指出,電影是集科技和藝術的大成。在疫情影響下,好萊塢的電影製作流程發生了什麼變化?好萊塢現在最熱門的技術是什麼?該會邀請幾位在好萊塢一級戰區的台灣工作者,分享近年電影電視製作上看見的趨勢。除了從拍攝、視覺特效、聲音後製等方面深入討論,也會科普好萊塢電影製作流程大方向。活動以中文為主。

講者包含Scanline VFX資深合成師陳敦恩,他經手的好萊塢鉅作包含曼達洛人、玩命關頭系列、星際爭霸戰系列等等。Glassbox創辦人王政堯,他曾參與曼達洛人S2和權力遊戲S6等多項虛擬製作(virtual production)。奧斯卡科學技術獎得主馬萬鈞,他的研究被用在哈比人系列,和猩球崛起系列等耳熟能詳的電影。陳彥竹,魂囚西門和預支未來的配樂作曲家,美國獨立音樂最佳影視及電玩配樂獎得主。身兼主持人的最後一位講者,是南加玉山科技協會理事、Ambidio 的共同創辦人吳采頤,她日前成為美國影藝學院科學技術獎委員會成員。

南加玉山科技協會網址:https://www.scmj.org/news/whats-so-hot-behind-the-scene-in-hollywood;

線上報名連結:https://www.eventbrite.com/e/whats-so-hot-behind-the-scene-in-hollywood-tickets-317247855877?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb。