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住戶怕怕 好萊塢公寓 同一竊賊1周連偷3次

好萊塢訊
好萊塢公寓大樓發生連環入室盜竊案，該嫌疑人一周來了三次。（KTLA）
好萊塢公寓大樓發生連環入室盜竊案，該嫌疑人一周來了三次。（KTLA）

Modera Hollywood公寓大樓發生一系列入室盜竊事件，同一名竊賊，在公寓內一周作案三次，令居民感到驚恐。

第一起入室盜竊案4月3日在Highland 和 Selma大道的公寓大樓發生，當時有一名身穿藍色連帽衫的嫌疑人在走廊上走來走去。

警方說，半夜居民還在睡覺時，嫌疑人闖入一個單位，拿走一些財物和信用卡。受害者直到第二天才意識到他的信用卡被盜，那時小偷已經盜刷了1000多元。小偷還拿走了價值2000美元的包包和蘋果無線耳機(AirPods)。

同一名嫌疑人本週在該公寓至少又出現了兩次。警方稱，他周一盜竊了另一間公寓，並在周三試圖再次闖入另一間公寓，但未沒有成功。這是因為第一起入室盜竊案的受害者認出了嫌疑人，受害人通過對質和報警，將嫌疑人趕出公寓樓。

一位匿名居民說，這種情況「絕對令人恐懼」。一封發送給所有 Modera Hollywood公寓居民的電子郵件中寫道：「我們和所有居民一樣，對這個嫌疑人擅闖公寓感到擔憂和沮喪。雖然我們會積極應對安全隱患，但我們不能保證區內不會再次發生罪案。我們會重視這個問題。」

洛市警局警官Hernandez也提醒居民，不管是在屋裡或外出，都一定要鎖好門。

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整點快訊╱好萊塢公寓一周內遭賊光顧三次

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