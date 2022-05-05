收賄等罪名成立 洛杉磯前HSI聯邦探員刑期可觀

洛杉磯一個聯邦陪審團3日裁定，一位前國土安全部探員接受現金等罪名成立。（示意圖，本報檔案照）

洛杉磯 聯邦陪審團3日裁定，一位前國土安全部(DHS)探員接受賄賂等罪名成立；該名探員被控接受組織犯罪集團的現金和其他利益，包括旨在幫助兩名外國人非法入境的行動。

根據聯邦檢察官 辦公室， 48歲的小西斯內羅斯 (Felix Cisneros Jr.) 原服務於國土安全調查處(HSI)，被判犯有一項共謀賄賂公職人員、一項賄賂罪、26項洗錢罪、兩項提交虛假納稅申報表罪名，該項裁決在宣讀後，小西斯內羅斯當場被羈押入獄。

聯邦檢察官說，小西斯內羅斯在18個月時間裡，即2015年9月開始，從一位與有組織犯罪有關人士，收受現金、支票 、私人飛機旅行、奢侈品、酒店住宿、膳食和其他物品。

檢察官說，小西斯內羅斯在工作時，於2015年和2016年收到10萬元支票和禮物。作為賄賂的交換，被告使用 DHS數據庫，更改一位德國國民的信息；獲得國土安全部的正式信函，讓有組織犯罪人物相關的一名假釋犯從墨西哥到美國，他並提供對方庇護申請的最新信息；收集犯罪團伴的信息，並提供對方執法單位調查的信息。

洛杉磯聯邦陪審團發現，小西斯內羅斯短報聯邦所得稅收入，2015 年少報至少2萬元，2016年少報至少7萬3404 元。

該案訂8月1日宣判。小西斯內羅斯面臨的共謀指控，最高可被判處五年的聯邦刑期，賄賂罪名最高15年，每項洗錢指控最高20年刑期，每項稅項最高三年刑期。由於他被控26項洗錢罪，以每項控罪最高可被判20年刑期來看，他面臨的刑度將很可觀。