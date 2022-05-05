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UCLA研究：平權法案禁令 對醫學生多樣性產生「毀滅性影響」

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
研究發現平權法案禁令對醫學院多樣性產生嚴重影響，UCLA醫學院學生幾乎都是白人和亞裔。（UCLA）
研究發現平權法案禁令對醫學院多樣性產生嚴重影響，UCLA醫學院學生幾乎都是白人和亞裔。（UCLA）

洛杉磯加州大學（UCLA）4日公布調查發現，在執行「平權法案禁令」（Affirmative action bans）的多個州，實施禁令五年後，導致美國公立醫學院少數族裔學生比例下降了三分之一以上，他們本可以在疫情大流行期間走上照顧弱勢群體的第一線，幫助緩解護理方面的差距。

該項研究的主要作者、UCLA大衛格芬（David Geffen）醫學院普通內科和衛生服務研究醫學助理教授李丹（Dan Ly，譯音）博士說，多樣化的醫師隊伍可以更好地照顧少數族裔患者，然而政治使得醫生隊伍走向多樣化停滯不前。「我們的研究表明，平權法案禁令，就像加州1996年通過的大學招生禁止考量族裔背景一樣，對醫學生團體和醫生管道的多樣性產生了毀滅性影響。」

研究人員審查了1985年至2019年53所公立醫學院的入學數據，重點關注來自代表性不足的種族和族裔群體的學生，包括黑人、拉丁裔、美洲印第安人或阿拉斯加原住民，以及夏威夷原住民或其他太平洋島民。作者研究了公立大學醫學院而不是私立大學，因為各州的平權法案禁令僅適用於公立高等教育機構。

在此期間，有24州32所醫學院未受平權法案禁令影響，但有8州21所醫學院受到禁令影響，包括亞州、加州、佛州、密西根州、內州、俄克拉荷馬州、德州和華盛頓州。這些州的平權法案禁令是在1997年到2013年期間頒布的，德州的禁令後來在2003年被撤銷。

在禁令實施前一年，代表性不足的學生平均佔這些州公立醫學院總入學人數14.8%。但研究發現，在五年後，這些學校的代表性不足學生的入學率下降 37%。

作者指出他們的分析存在一些局限性，還發現了平權法案對大學部招生的間接影響，甚至在禁令實施之前，有關平權法案禁令的公開討論，已經影響了醫學院的入學率，一些學生可能沒有完全認同由研究定義的相互排斥的種族和民族群體，研究人員沒有評估一些沒有實施禁令的學校，在錄取決策過程中沒有考慮種族或族裔的可能性。但這些發現可能會導致更好地了解醫學生和醫生隊伍多樣化的滯後性。

共同作者、匹茲堡大學醫學院助理教授Utibe Essien博士說，過去兩年美國一直在遭遇由新冠（ COVID-19 ）放大的種族健康差異，和整體結構性種族主義的雙重流行病，因此研究結果至關重要。「正如我們所觀察到的，平權法案禁令導致人數不足的醫生流失，他們本可以在整個大流行期間走上照顧弱勢群體的第一線，並幫助緩解護理方面的差距。」

醫學 加州大學 招生

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